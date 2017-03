Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 rilancio da baby pensioni, pensioni reversibilità, pensioni assistenza

Il rilancio di ulteriori e importanti novità per le pensioni passerebbe, secondo quanto anticipano le ultime n notizie, da una revisione di alcune tipologie di pensioni stesse, come:

baby pensioni; pensioni di reversibilità; pensioni di assistenza.

Si tratta di revisioni che, come già era stato anticipato lo scorso anno dal commissario di revisione della spesa pubblica, insieme ad altri cambiamenti peggiorativi, come tagli di alcuni bonus e agevolazioni fiscali alle famiglie, sarebbero misure, seppur impopolari, che permetterebbero di ricavare effettivamente risorse economiche ulteriori decisamente importanti che poter portare avanti tutti quei provvedimenti, comprese le novità per le pensioni considerate più profonde, come la quota 100 o la novità per le pensioni di quota 41 per tutti e senza alcuna penalità finora sempre rimandate proprio perché troppo costose, ma anche perché la volontà politica è sempre stata orientata verso interventi considerati di volta in volta prioritari rispetto alle novità per le pensioni.

Sarebbero, dunque, interventi che permetterebbero una concreta revisione della spesa pubblica generale, positiva anche in vista di altri interventi che si stanno definendo proprio in questi giorni che precedono la presentazione della prima stesura del nuovo documento di programmazione economica che, probabilmente, sarà la prima occasione di ufficialità del budget disponibile per la definizione delle misure da inserire nella prossima manovra. Si tratta, però, di una prima stesura che sarà suscettibile di cambiamenti, che potrebbero anche essere positivi se l’Italia riuscirà a mantenere i suoi impegni con la comunità, che continuerebbe a sostenerci, e riuscirà davvero ad attuare tagli e revisioni di spese superflue.

Revisione di baby pensioni, pensioni reversibilità, pensioni assistenza e conseguenze

La revisione di baby pensioni, pensioni reversibilità, pensioni assistenza, insieme a decisi risparmi, permetterebbe di raggiungere un altro obiettivo: quello cioè di riequilibrio del sistema previdenziale in generale, considerando i grossi gap ad oggi esistenti, come confermano le ultime notizie, oltre che di rilancio dei sistemi reali di novità per le pensioni. Per un concreto piano di revisione delle tipologie di pensioni appena riportate, bisognerebbe comunque procedere in maniera differente. In particolare:

per le baby pensioni, anche se non possono in realtà toccare, si potrebbero analizzare le singole situazioni familiari e capire a chi possono essere ridotte, perché se all’interno di una stessa famiglia vi sono altre entrare e guadagni dell’altro coniuge, si potrebbe comunque intervenire, magari in una logica di aiuto; per le pensioni reversibilità, anche in questo caso bisognerebbe determinare, attraverso capillari sistemi di controllo, chi ne avrebbe davvero bisogno, per evitare le truffe che sono tantissime in questo senso, e collegarne il valore dell’importo al quoziente familiari; per le pensioni di assistenze per malattia, handicap, anche qui servirebbero accurati controlli per evitare le truffe miliardarie che continuano ad essere perpetrate e adeguamento dell’erogazione al quoziente familiare.

Procedendo per gradi e in maniera accurata, non si correrebbe il rischio di lasciare senza queste pensioni chi effettivamente ne ha bisogno e sarebbe rovinato se non le ricevesse, ma allo stesso tempo si inizierebbe a mettere ordine all’interno di un sistema previdenziale che finora è caduto più volte nella rete delle truffe, perdendo miliardi di euro. E le ultime notizie sui conti dell’Istituto di Previdenza riportano chiaramente come non si può più sbagliare: è necessario, dunque, cambiare rotta.

Revisione delle baby pensioni potrebbe essere la prima

Secondo le ultime notizie, dopo l’avvio della revisione contributiva delle elevate pensioni delle alte cariche pubbliche, tra baby pensioni, pensioni di assistenza e pensioni di reversibilità, le prime ad essere toccate (se effettivamente di deciderà di intraprendere questa strada) potrebbero essere le baby pensioni, tipologie di pensioni erogate ai lavoratori del settore pubblico che sono andati in pensione con pochissimi anni di contributi, 14 anni 6 mesi e 1 giorno di contributi per le donne sposate con figli; 20 anni per gli statali; 25 per i dipendenti degli enti locali, che, come riportano le ultime notizie, nel lungo periodo hanno iniziato a pesare fortemente sui conti dell’Istituti di Previdenza. Certo, c’è anche da dire che, per far le cose per bene e per poter recuperare ulteriori soldi, a tutto vantaggio di una nuova equità sociale, bisognerebbe partire, come hanno già riportato le ultime notizie dei giorni scorsi, dalla revisione delle pensioni degli alti esponenti pubblici, magari anche solo simbolicamente che per altro.