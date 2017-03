Forze dell'ordine, polizia: DPCM per bonus 80 euro in busta paga Aprile 2017 ultima chiamata venerdì in Consiglio dei Ministri

Arrivati a questo punto aumentano le perplessità sul ritardo del decreto della presidenza del Consiglio chiamato a dare il via libera al bonus di 80 euro per le forze dell'ordine e i militari dell'esercito. Da qui in poi ogni riunione potrebbe essere quella decisiva e, almeno per questo mese e in vista di aprile 2017, la convocazione di venerdì 31 marzo è in effetti l'ultima chiamata. Dai piani alti arrivano conferme e rassicurazione (comunque meno convincenti rispetto alle prime volte) sullo stanziamento del bonus di 80 euro per un totale di 960 euro per l'intero 2017, ma per ora i destinatari sono ancora a bocca asciutta. Quel che è certo è l'accumulo di settimane di ritardo con la successiva esigenza di staccare un maxi assegno cumulativo delle somme non versate fino a ora.

Bonus di 80 euro per le forze dell'ordine del 2017, e poi?

A ogni modo la partita del bonus di 80 euro per le forze dell'ordine e i militari dell'esercito è solo temporanea per il 2017. E stando così le cose ovvero con un riordino delle carriere che dovrebbe decollare con tanto di rivisitazione degli stipendi, allora potrebbe essere l'ultimo. Il dialogo tra Roma e Bruxelles è sempre aperto ma per ora non tocca la legge di stabilità per il 2018. È prematuro per la Commissione europea parlarne adesso, visto che tutto l'impianto di spesa per l'anno prossimo non può prescindere dalle tappe in arrivo nelle prossime settimane: la manovra correttiva, il Def, il piano di riforme. Il premier italiano ha ribadito l'impegno alla correzione dello 0,2%, che sia di sostegno alla crescita. Dalla Commissione invitano comunque a non fare fughe in avanti.

Inoltre Bruxelles aspetta di conoscere le nuove proiezioni del deficit contenute nel Def e infine un programma nazionale di riforme ambizioso. I due documenti devono arrivare entro metà aprile, per la manovra c'è tempo fino alla fine del mese. Solo allora potrà partire il dialogo sul 2018, anno difficile per l'Italia perché ci saranno da disinnescare le clausole di salvaguardia e fare un aggiustamento strutturale maggiore degli anni precedenti. Ma è anche vero che Bruxelles potrebbe accontentarsi di uno sforzo entro lo 0,5%, per giudicare la manovra sostanzialmente in linea con le regole. Certamente l'esecutivo aprirà un dialogo anche su questo. Il premier lo lascia già intendere spiegando che occorre essere certi che sui margini del Patto di stabilità ci sia una discussione in corso e non riguarda solo l'Italia.

In questa battaglia per rivedere ancora una volta le regole in senso pro-crescita, che coinvolge tutti gli aspetti incluse le prospettive del bonus di 80 euro per le forze dell'ordine e i militari dell'esercito, l'Italia potrebbe trovare la sponda di altri Paesi alle prese con la stessa corsa verso una crescita soddisfacente. Per ora, gli occhi restano puntati sulla manovra correttiva da 3,4 miliardi di euro, che dovrà trovare un'alternativa all'aumento delle accise, bocciato dai renziani. L'ex premier sottoscrive infatti le affermazioni di quello attuale su una flessibilità non solo possibile ma necessaria ed è soddisfatto per la piega che sta prendendo la manovrina.