Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 un doppio stallo superato si ripresenta

Un doppio stallo, da parte dell’attuale esecutivo da un lato e dalla Comunità dall’altro, sembra ripresentarsi pronto a prospettare nuove difficoltà per l’Italia nel suo processo verso una nuova crescita economica e un nuovo sviluppo. Qual è la situazione attuale? E quale impatto potrebbe avere sulla effettiva definizione di quelle importanti e profonde novità per le pensioni tanto attese ma sempre rimandate?

Il primo nuovo stallo da parte dell’esecutivo e impatto su novità per le pensioni

Il primo stallo, come detto, che sembra tornare è quello nuovamente scatenato dall’esecutivo: qualche giorno fa, in realtà, lo stesso esecutivo sembrava rilanciare una nuova fase di lavoro, possibile grazie all’annuncio, come hanno riportato le ultime notizie, di quelle misure impopolari che avrebbero permesso un lauto recupero di risorse economiche necessarie per l’attuazione di provvedimenti sempre rimandati proprio perché troppo costosi, a partire dalle profonde novità per le pensioni di quota 100 e novità per le pensioni di quota 41 per tutti e senza oneri. Stiamo parlano di:

eventuali tagli e revisioni di alcuni bonus e agevolazioni fiscali; revisione di alcune tipologie di pensioni stesse; un piano di revisione della spesa che avrebbe garantito risparmi per 7 miliardi di euro; estensione della fattura elettronica a tutti, che garantirebbe un recupero di 41 miliardi di euro.

Le ultime notizie, però, sembrano parlare di una sorta di dietrofront su queste misure e un nuovo indirizzarsi su misure minime che potrebbero prevedere, al massimo, una revisione delle imposte sulla busta paga ma solo per le occupazioni nuove e che comunque avrebbe un costo di ben 15 miliardi per il 5% di taglio, certo meglio del 2,5%, ma comunque poca cosa rispetto al taglio richiesto del 10%. Il problema è che questa misura, considerando la mancanza di occupazione soprattutto giovanile in Italia potrebbe rivelarsi ancora una volta inutile e inefficace.

Meglio sarebbe, dunque, tornare all’idea di una importante revisione della spesa pubblica per recuperare quel budget necessario per tornare a puntare sulle novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti che, dal canto loro, avrebbero anche il vantaggio di creare nuovo lavoro e rilanciare l’occupazione giovanile, attraverso sistemi di prepensionamento che permetterebbero ai lavoratori più anziani di andare in pensione prima lasciando liberi posti di lavoro in cui impiegare i più giovani.



Il secondo nuovo stallo da parte della Comunità e impatto su novità per le pensioni

Il secondo nuovo stallo è quello nuovamente provocato dalla Comunità dopo le ultime notizie positive e le belle parole all’indomani delle cerimonie della scorsa settimana per l’anniversario dei Trattati di Roma. Se, infatti, dopo l’appuntamento romano sembrava essersi instaurato un nuovo clima, apparente a questo punto, di collaborazione e condivisione di intenti, soprattutto su determinate questioni, come obiettivi economici, sicurezza, misure sociali, migranti, le ultime notizie ad oggi sembrano riproporre un nuovo blocco, partendo proprio dal problema dell’immigrazione che, stando alle ultime e ultimissime notizie, starebbe creando nuove tensioni tra Paesi dell’Est, che si sono posti in maniera piuttosto dura nei confronti del tema migranti, ed anche Austria e la stessa Comunità.

Secondo Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia, le politiche comunitarie sulla questione migranti, che legano, in maniera molto stretta l’erogazione di fondi dovuti all’adesione alle politiche migratorie imposte. Secondo le ultime notizie, sembra, infatti, che la stessa Comunità sia seriamente valutando la possibilità di ridurre i fondi comunitari a favore dei Paesi che rifiuteranno di condividere l’impegno per il ricollocamento di 160 mila profughi in arrivo da Italia e Grecia. A fronte di questa situazione di divisione e spaccatura, come si potrebbe mai pensare di arrivare alla definizione di misure comuni e sostegni comunitari, comprendendo anche le nuove aperture alle novità per le pensioni? Ed ecco che tutto torna a bloccarsi.