Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 Prataviera, Nannicini, Ricciardi

Si discute già da settimane dell’avvio di un momento successivo di analisi su ulteriori novità per le pensioni dopo mini pensione e quota 41 da mettere a punto e che potrebbero rientrare nel nuovo documento di programmazione economica per poi essere discusse per un eventuale inserimento nella prossima manovra. Tuttavia, non arriverebbero con la prima stesura del documento di programmazione economica che si avvia ad essere presentata tra poco più di dieci giorni e i tempi sono decisamente stretti per valutare e decidere cosa fare soprattutto alla luce di ultime notizie che sono ancora piuttosto confuse e contraddittorie sulle novità per le pensioni che si potrebbero attuare. Le ultime notizie, in particolare, si concentrano su novità per le pensioni di quota 100 e revisione delle probabilità di vita.

Stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, sembra che l’approvazione della novità per le pensioni di quota possa risultare decisamente più conveniente delle modifiche al sistema delle probabilità di vita perché, nonostante rivedendo queste probabilità a cui è strettamente collegato l’aumento dell’età pensionabile sia considerata una novità per le pensioni capace di andare oltre quota 100 e quota 41 per tutti senza oneri, la quota 100 sarebbe comunque considerata la soluzione pensionistica ideale per tutti, sia per una questione di soldi, considerando che per la revisione delle probabilità di vita servirebbero tra i 10 e i 15 miliardi, mentre per la quota 100 circa 7 miliardi di euro, con ulteriori vantaggi di rilancio dell’occupazione che ne deriverebbero e nuovi risparmi, seppur nel lungo periodo, derivanti dalle penalità imposte a chi decide di scegliere di andare in pensione prima con la quota 100.

Le ultime posizioni di Prataviera e conseguenze per novità per le pensioni

Tra coloro che hanno presentato proposte di novità per le pensioni di quota 100 c’è Emanuele Prataviera della Lega Nord, che, sulla scia del meccanismo di funzionamento della quota 100 proposta dal presidente del Comitato ristretto per le pensioni, prevede che per la pensione si raggiunga una somma di 100 tra età anagrafica ed età contributiva partendo da un minimo di 35 anni di contributi o di 58 anni di età, per cui, per esempio, si potrebbe andare in pensione a 58 anni di età e 42 di contributi, a 59 anni di età e 41 di contributi, o andare in pensione con 35 anni di contributi e 65 anni di età, o con 36 anni di contributi e 64 di età, 37 di contributi e 63 di età, e così via.

Le ultime affermazioni di Nannicini e impatto su novità per le pensioni

Favorevole sia alla novità per le pensioni di quota 100 sia alla revisione del sistema delle probabilità di vita l’ex consigliere economico di Palazzo Chigi, Tommaso Nannicini, tra coloro che si stanno occupando attualmente della definizione del nuovo programma della maggioranza. Nannicini è da sempre deciso ad avviare una revisione dell’attuale sistema previdenziale, con revisione del sistema contributivo, per cercare di ristabilire equità sociale tra tutti i lavoratori e sostenere i giovani che oggi hanno carriere per lo più discontinue e rischiano di non riuscire ad arrivare alla maturazione di una pensione; attuazione di profonde novità per le pensioni, come la quota 100, e le ultime notizie sull’appoggio dato all’attuale responsabile dei tecnici di apertura ad una nuova analisi tecnica di fattibilità della stessa quota 100 lo dimostra. Ma non solo: Nannicini avrebbe affermato la necessità di una revisione delle probabilità di vita che dovrebbero essere differenziate in base alla tipologia di occupazione in cui ognuno è impiegato, perché avrebbe specificato come non tutti i lavori sono uguali per cui una differenziazione appare quanto mai necessaria.

Le ultime affermazioni di Ricciardi e conseguenze per novità per le pensioni

Decisamente più favorevole alla revisione del meccanismo delle probabilità di vita, il presidente dell'Istituto superiore di sanità Walter Ricciardi, secondo cui, date le forti differenze di età media di vita attestate dalle ultime notizie, non è possibile collegare l’aumento generalizzato dell’età pensionabile alle probabilità di vita, che non sono le stesse per tutti. Proprio da una indagine portata avanti dal suo Istituto, infatti, è emerso come in alcune regioni, come Campania e Sicilia, la speranza di vita alla nascita è di 4 anni inferiore rispetto ad altre regioni, sfiorando i livelli di Paesi come Bulgaria e Romania, mentre in regioni del Nord si vive più a lungo come nei Paesi del benessere del Nord Europa.

Secondo Ricciardi, si tratta di una differenza che deriva essenzialmente da stile di vita, servizi assistenziali, interesse ma anche possibilità per la cura della persone, da occupazione. In ogni caso si tratta di ultime notizie che dimostrano come la revisione delle probabilità di vita sia necessaria per il suo agganciamento all’età pensionabile che non può essere certo la stessa per chi vive più a lungo e chi vive meno.