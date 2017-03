Riordino carriere polizia, carabinieri, forze dell'ordine: continua la protesta nel silenzio dei mass-media

Nel sostanziale silenzio dei grandi media scivolano nel silenzio le recriminazioni delle forze dell'ordine rispetto alle recenti (non) decisioni assunte dall'esecutivo. In prima battuta c'è il riordino delle carriere, associato alla riparametrazione degli stipendi, a lasciare perplessi. E lo fa a tal punto che scatta domani l'astensione dal lavoro per tre ore proclamato dal Sap, il Sindacato autonomo di polizia. Le rivendicazioni sono chiare:

l'apertura per gli ispettori alle qualifiche direttive senza limiti di età e con l'accesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a Vqa se in possesso di laurea specialistica; la completa dirigenzializzazione dei funzionari; la possibilità per i sovrintendenti di accedere al ruolo ispettori e comunque la collocazione di tutti i sovrintendenti in sovrannumero ad assorbimento; un ruolo unico assistenti-sovrintendenti o la nomina a vice sovrintendente dopo 23 anni di servizio con il mantenimento della sede;

Il tutto si interseca con quel bonus di 80 euro al mese non ancora stanziato e che, con le attuali normi sul riordino delle carriere, rimarrà in vigore fino a settembre per gli appartenenti a Polizia di Stato; Carabinieri; Guardia di Finanza; Corpo Forestale; Polizia penitenziaria; Vigili del Fuoco; Aeronautica Militare; Esercito Italiano; Marina Militare; Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana; Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana; Corpo Militare dell'Esercito Italiano del Sovrano Militare Ordine di Malta; Capitanerie di Porto.

Ma intanto la Comunità pone nuovi paletti

In un contesto di spesa pubblica, di riordino delle carriere e di stanziamento del bonus di 80 euro per le forze dell'ordine che tarda ad arrivare, una delle principali novità della flessibilità introdotta dalla Commissione europea è che gli Stati possono adeguare il passo del loro aggiustamento di bilancio al ciclo economico, e quindi renderlo meno rigido nei momenti di difficoltà e accelerarlo quando l'economia è in ripresa. Fino ad allora, le regole non prevedevano sconti né variabili. La nuova flessibilità è descritta in una tabella, chiamata Matrix, nella quale viene indicata la soglia dell'aggiustamento richiesto a seconda delle condizioni che attraversa il Paese.

Una sorta di scaletta che dovrà influenzare le scelte degli arbitri di Bruxelles. Nel dettaglio la tabella spiega che in tempi estremamente cattivi, cioè se c'è una forte recessione la Commissione prevede che l'aggiustamento possa essere sospeso. Con tempi molto cattivi, l'aggiustamento sarà pari allo 0% per i Paesi con debito inferiore al 60% e senza rischi di sostenibilità, e 0,25% per chi ha invece il debito sopra la soglia di Maastricht. In tempi cattivi, l'aggiustamento per i Paesi con debito basso è zero se la crescita è sotto il potenziale 0,25% se è sopra il potenziale; per quelli ad alto debito invece è 0,25% se la crescita è sotto il potenziale (nel 2015 l'Italia rientrò in questa categoria), e di 0,5% se è sopra.

Infine in tempi definiti normali dalla Commissione le cose cambiano, soprattutto per quei Paesi che hanno un debito fuori controllo, come l'Italia: lo sforzo dovrà essere superiore allo 0,5%. E potrà diventare ancora più ampio (0,75%-1%) in tempi buoni, quando cioè le economie riprenderanno il loro normale ciclo di crescita e sviluppo.