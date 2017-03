Tariffe offerte cellulari Aprile 2017: sconti, offerte, prezzi migliori Tim Kena Mobile per battere Wind-3 Italia e Free Mobile

Il mercato delle tariffe per cellulari cambia e due operatori telefonici low cost stanno per fare il loro ingresso in Italia: Kena Mobile di Tim e il francese Free Mobile nel contesto della fusione tra Wind e 3 Italia.

Tim Kena Mobile

In attesa di ufficialità, i primi tre piani proposti dall'operatore low cost dovrebbero essere

Kena Voce Kena Internet Kena Digital

Il primo prevede 1.000 minuti di conversazione verso tutti a 3,99 euro ogni 30 giorni, anziché i canonici 28 giorni. Kena Internet propone 4 GB di traffico web, ma solo in 3G, a 3,99 euro ogni 30 giorni, a cui aggiungere 9 euro di costi di attivazione. Kena Digital include invece 600 minuti di traffico web, 100 SMS e 6 GB di Internet in 3G a 9,99 euro ogni 30 giorni. Ma siamo ancora nella fase preliminare, come dimostrato dalla mancata attivazione del sito ufficiale di Kena Mobile. I costi appaiono dunque competitivi, ma con alcuni limiti ben precisi. Dall'altra parte ci sono i piani Tim Special, quelli base dell'operatore telefonico ovvero

Tim Special Start: 1000 minuti di conversazione, 2 GB di traffico web e TimMusic per sei mesi a 20 euro ogni 28 giorni; Tim Special Large: 3000 minuti di conversazione, 3 GB di traffico web e TimMusic per sei mesi a 30 euro ogni 28 giorni; Tim Special Unlimited: minuti di conversazione e SMS illimitati, 6 GB di traffico web, TimMusic per sei mesi, 10 GB di spazio su Tim Cloud e Tim Protect a 40 euro ogni 28 giorni; Tim Special Voce: 500 minuti di conversazione a 10 euro ogni 28 giorni; Tim Special Voce+Dati: 500 minuti di conversazione, 2 GB di traffico web e TimMusic per sei mesi a 15 euro ogni 28 giorni.

Wind-3 Italia e Free Mobile

La discesa in campo di Tim con Kena Mobile non è casuale perché va va inquadrata nell'imminente arrivo in Italia dell'operatore francese low cost Free Mobile nel contesto della fusione tra Wind e 3 Italia. Per ora occorre fare riferimento a Wind e la sua All Inclusive:

All Digital: 500 minuti di conversazione e 5 GB di traffico web a 15 euro ogni 28 giorni; All Inclusive: 500 minuti di conversazione, 500 SMS, 2 GB di traffico web a 12 euro ogni 28 giorni; Noi Tutti: 400 minuti di conversazione a 7 euro ogni 28 giorni; Noi Tutti 1000: 1000 minuti di conversazione a 9 euro ogni 28 giorni.

Nel caso di 3 Italia, il pacchetto di tariffe per cellulari a cui fare riferimento anche nel mese di marzo è All-In. Più esattamente si tratta da una parte di

All-In 400: 400 minuti di conversazione, 400 SMS e 4 GB di traffico web a 5 euro al mese; All-In Unlimited: minuti di conversazione illimitati, 400 SMS, 8 GB di traffico web a 10 euro al mese; All-In Vip: minuti di conversazione illimitati, 300 SMS, 30 GB di traffico web a 15 euro al mese.

E dall'altra di

All-In 400 Smart: 400 minuti di conversazione, 400 SMS, 4 GB di traffico web a 5 euro al mese e smartphone incluso a partire da 2 euro; All-In Unlimited Smart: minuti di conversazione illimitati, 400 SMS e 8 GB di traffico web a 10 euro al mese e smartphone incluso da 1 euro; All-In Vip Smart: minuti di conversazione illimitati, 300 SMS, 30 GB di traffico web a 15 euro con addebito su carta o 20 euro su credito residuo al mese.