Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 non sono gli unici a mancare ancora atti finali

Atti finali relativi alle ultime novità per le pensioni ma non solo: ultime notizie su ulteriori atti finali attesi e loro importanza

L’attenzione di tutti in questi giorni è particolarmente concentrata sulla presentazione ufficiale degli atti finali relativi alle ultime novità per le pensioni di mini pensione con e senza oneri e di quota 41 ad essa collegata, atti importanti che servono per definire ufficialmente le regole di funzionamento delle stesse novità per le pensioni, e attesi ormai da tanto, essendo slittati dall’inizio di questo mese, ma in realtà non mancano solo gli atti finali relativi alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 che tardano ad arrivare.

Ci sono, infatti, ulteriori atti finali attesi che, tra l’altro, potrebbero essere considerati anche più importanti di quelli relativi a mini pensione e quota 41, perché su misure imposte dalla Comunità e alla luce delle ultime notizie sui nostri rapporti con la stessa Comunità e le ulteriori risposte che attende da noi, cioè le misure correttive di 3,4 miliardi di euro senza le quali si andrebbe incontro ad una nuova procedura di infrazione, sarebbe bene definire finalmente anche tutti gli altri atti finali mancanti.

Atti finali ancora attesi oltre quelli sulle ultime novità per le pensioni

Ma quali sono gli atti finali che sarebbero ancora attesi oltre a quelli per le regole delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41? Gli atti finali ancora attesi riguarderebbero:

aggiustamenti all’età pensionabile tra maschi e femmine, senza i quali rischieremmo di pagare sanzioni cospicue. L’obiettivo sarebbe quello di risolvere lo squilibrio di uscita dal lavoro attualmente esistente tra mondo maschile e mondo femminile, con le lavoratrici che hanno la possibilità di uscire prima rispetto ai loro colleghi. Serve, dunque, un sistema pensionabile di genere che sia uguale per tutti e si era pensato anche tempo fa all’estensione del contributivo femminile anche al mondo maschile. Ciò che si dovrà fare, dunque, sarà adeguare i requisiti di pensione o alzando l’età di uscita dal lavoro delle femminile o abbassando quella dei maschi; introduzione dell’assegno universale, misura sociale ormai in vigore in quasi in tutti Paesi comunitari, che manca però nel nostro Paese e che la stessa Comunità ci ha invitato più volte a mettere a punto, anche con una recente risoluzione approvata; divisione tra assistenza e previdenza, e anche in questo caso la stessa Comunità ci ha invitato più volte a concludere tale divisione.

Per le ultime due misure non sono previste sanzioni ma si tratta comunque di misure richieste dalla comunità e che potrebbero essere importanti perché adeguerebbero il nostro Paese a livello comunitario, colmando delle differenze oggi esistenti con gli altri Paese, come la mancanza di quell’assegno universale tanto importante e di cui, tra l’altro, in Italia si discute da troppo tempo.

Atti finali su ultime novità per le pensioni e cosa si attende

Tornando agli atti finali attesi per chiudere la partita sulle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, i chiarimenti attesi, come confermano le ultime notizie, riguardano:

criteri ufficiali per la priorità di accesso a mini pensione e quota 41, che secondo le ultime notizie potrebbero privilegiare i lavoratori in base all’età e quindi alla non occupazione prima e chi è disabile poi; tasso di interesse che dovranno essere calcolati sulla restituzione della mini pensione, che secondo le ultime notizie potrebbe aggirarsi intorno al 2,75%; condizioni ufficiali relative alle polizze assicurative e che secondo le ultime notizie potrebbero prevedere il costo del premio assicurativo finale del 30% circa ; possibile estensione della platea delle occupazioni faticose per la richiesta di ape social e quota 41, anche se secondo le ultime notizie sembra piuttosto difficile venga definita; quota 41 in base all’attività del lavoratore e non il settore dell’azienda; una franchigia di 12 mesi per i sei anni continuativi di impiego in occupazioni faticose.