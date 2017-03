Roma Empoli streaming

La Roma di Spalletti č chiamata alla vittoria con l'Empoli per approfittare dello scontro diretto tra Napoli e Juventus, ma i toscani venderanno cara la pelle. Giallorossi in emergenza a centrocampo

Come vedere Roma Empoli in streaming

Roma Empoli sarà un’occasione assolutamente da sfruttare per i giallorossi. La sfida incrociata tra Napoli e Juventus potrebbe consentire, infatti, ai ragazzi di Spalletti di guadagnare terreno o sulla capolista, oppure sulla principale antagonista per il secondo posto, quel Napoli che dista solo due punti dalla Roma. Ovviamente questi ragionamenti sono validi solo se la sfida dell’Olimpico si chiuderà con una vittoria della Magica.

Impresa non impossibile visto che l’Empoli ammirato di questi tempi non fa certo paura. Ma si sa, nel calcio la cosa più pericolosa da fare è quella di sottovalutare un impegno. E il rischio potrebbe esserci. Ma Spalletti, tecnico abile e molto esperto, non consentirà tanto facilmente di gettare al vento questa opportunità e pretenderà il massimo dalla sua squadra.

Altrettanto farà Martusciello che vorrebbe strappare almeno un punto da questa trasferta per consolidare il morale e uscire dalla spirale negativa che accompagna la sua squadra ormai da troppo tempo. C’è curiosità quindi intorno a questa sfida e non saranno pochi quelli che proveranno a vederla in streaming.

Roma Empoli Spalletti e il centrocampo tutto nuovo

Contro l’Empoli Spalletti sarà costretto, suo malgrado, a costruire un centrocampo tutto nuovo. Persi Strootman per squalifica e De Rossi messo ko da un colpo alla schiena, il tecnico di Certaldo non potrà fare altro che gettare nelle mischia Paredes e Grenier. Due giocatori dalle caratteristiche tecniche molto diverse rispetto ai centrocampisti che saranno chiamati a sostituire.

L’argentino sarà impegnato nel vertice basso del centrocampo, mentre il transalpino giocherà più avanti, pronto a rifinire per le punte. Probabile anche l'assenza di Dzeko che potrebbe essere risparmiato in vista del derby di ritorno di Coppa Italia dove la Roma proverà a ribaltare contro la Lazio il risultato dell'andata. Per Grenier sarà l’occasione giusta per mettersi in mostra e convincere la Roma a puntare sul suo riscatto a fine stagione.

Roma Empoli emergenza in difesa per Martusciello

Emergenza in difesa per Martusciello. Non una buona notizia per il tecnico dei toscani che dovrà provare a interrompere la serie di sconfitte consecutive che sta pericolosamente tenendo in bilico l’Empoli in una posizione di classifica alquanto scomoda. Oltre alla squalifica di Costa, si è fermato per dolori alla schiena anche Bellusci.

Nel caso in cui il centrale non dovesse farcela, il ballottaggio sarà ristretto a Cosic e Barba. Buone notizie invece per quel che riguarda Mchedlidze che potrebbe superare le noie fisiche ed essere disponibile per la sfida dell’Olimpico magari partendo dalla panchina.

Streaming Roma Empoli

Anche Roma Empoli può essere vista in diretta live streaming gratis e in italiano sui canali calcio di Sky Sport e Mediaset Premium, che offrono a quelli che hanno sottoscritto un abbonamento la piattaforma streaming Sky Go e Premium Play in maniera del tutto gratuita.

