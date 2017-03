Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 domani proroga o atti ufficiali

Cosa attendersi dal Cdm di domani in relazione alle ultime novità per le pensioni: presentazione ufficiale atti finali o eventuale ulteriore proroga

Tra poco più di 24 ore sapremo, finalmente in maniera definitiva, se in occasione del nuovo Cmd convocato saranno presentati effettivamente gli atti finali ufficiali relativi alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 o se saranno ancora una volta prorogati. La loro presentazione era infatti prevista per il primo giorno di questo mese, anzi, considerando che, come si diceva, le trattative con l’associazione degli istituti di credito e delle assicurazioni per gli accordi su tassi di interesse da applicare alla mini pensione e condizioni delle polizze assicurative, l’esecutivo aveva parlato della possibilità di un loro anticipo alla metà dello scorso di febbraio, data, ovviamente, non rispettata ma, al contrario, ulteriormente prorogata anche rispetto alla scadenza iniziale dell’inizio del mese.

E se dovessero ancora slittare, probabilmente, provocherebbero un conseguente ritardo della stessa entrata in vigore di mini pensione e quota 41 nonostante le rassicurazioni del Dicastero dell’Occupazione sul rispetto dei tempi stabiliti per l’avvio delle stesse novità per le pensioni. Domani, dunque, scopriremo gli ultimi dettagli mancanti relativi al funzionamento delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 o assisteremo ad una ennesima proroga?

Ultime notizie su atti finali ufficiali relativi alle ultime novità per le pensioni

Stando a quanto riportano le ultime notizie, il responsabile del Dicastero dell’Occupazione, oltre a rassicurare sulla effettiva entrata in vigore delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 a partire dal mese di maggio come stabilito, ha anche chiarito che nel caso di un arrivo degli atti finali incompleti, i chiarimenti ulteriori mancanti verrebbero inseriti in successivi circolari esecutive o decreti ad hoc che potrebbero contenere:

una franchigia di 12 mesi per i sei anni continuativi di impiego in occupazioni faticose; criteri ufficiali di priorità della domanda in base all'età e non per disoccupati e disabili; possibile priorità anche per quota 41.

Attese, invece, con gli atti finali, e non con successive circolari o decreti, le ultime notizie su tassi di interesse da applicare alla mini pensione e condizioni ufficiali delle polizze assicurative che i lavoratori dovranno obbligatoriamente stipulare per eventuali coperture in caso di premorienza, due elementi che sono decisamente fondamentali per capire quanto e se converrà effettivamente chiedere la mini pensione per la pensione anticipata di solo qualche anno. Nel frattempo, sono attese anche tutte le conferme ufficiali relative ai requisiti di pensioni per mini pensione con e senza oneri e quota 41 ad essa collegata.



Atti finali attesi e prime notizie su possibile tasso di interesse

In riferimento ai precisi dettagli sulle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, l’attenzione è principalmente puntata sull’entità dei tassi di interesse che potrebbero essere applicati sulla mini pensione. Sono trapelate in questi giorni, ultime e ultimissime notizie in merito, secondo cui il tasso annuo nominale della mini pensione (Tan) dovrebbe essere fisso e aggirarsi intorno al 2,75%, mentre per quanto riguarda, invece, il costo del premio assicurativo finale, dovrebbe essere del 30% circa. Il costo della rata rimborso dovrebbe essere compreso, in totale, tra il 4,6 e il 4,7%.