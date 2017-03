Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 una mensilità in più inutile e dannosa

Dal prossimo mese di luglio, stando a quanto confermano le ultime notizie, inizierà ad essere erogata la nuova mensilità ai pensionati, cioè un assegno aggiuntivo previsto già dal 2007 e che il testo unico approvato lo scorso dicembre 2016 ha ulteriormente esteso. Saranno 3,4 milioni i pensionati che riceveranno la mensilità in più, avendo raggiunto un determinato requisito anagrafico al 31 luglio e che hanno redditi annui compresi tra una volta e mezzo e due volte il trattamento minimo. Le ultime notizie si stanno particolarmente concentrando su questa ulteriore mensilità che verrà erogata a luglio, ma è utile ricordare che si tratta di una misura che diversi esperti e organismi, come confermano le ultime notizie, hanno giudicato inutile e dannosa.

Ulteriore mensilità inutile e dannosa e motivi

I motivi per il quale l’erogazione della mensilità in più è stata considerata inutile e dannosa dipendono innanzitutto dal fatto che, stando alle ultime notizie, sarà erogata a pioggia a tutti anche a chi non ne avrebbe bisogno, come sottolineato a più riprese dal presidente dell’Istituto di Previdenza, che in diverse occasioni ha espresso la sua perplessità nei confronti di questa novità per le pensioni; e poi dal fatto che prevederebbe un importo minimo, definito quasi come contentino per ottenere più voti nella scorsa consultazione pubblica di dicembre, e che di certo non servirà per migliorare le condizioni di chi ha davvero bisogno di sostegni né tanto meno per dare una nuova spinta ai consumi, come si auspica. Gli importi previsti, infatti, oscillano da un minimo di 336 a un massimo di 655 euro, in base al trattamento pensionistico solitamente percepito e agli anni di contributi versati.

A fronte di soldi che avrebbero potuto essere risparmiati per accumulare la giusta somma necessaria per l’attuazione di importanti novità per le pensioni, come quota 100 o quota 41 per tutti senza alcun onere, l’esecutivo ha pensato bene di investire la minima somma disponibile per introdurre le ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, limitate e ristrette, e l’erogazione dell’ulteriore mensilità per i pensionati, seppur minima, per dare contentini e con il rischio che entrambe le decisioni si rivelino solo un inutile spreco di denaro. Ma chi sono i beneficiari della mensilità in più?



Chi riceverà l’ulteriore mensilità

L’erogazione della mensilità in più spetterà ai pensionati che hanno compiuto e compiranno 64 anni al 31 luglio e che hanno un reddito complessivo individuale annuo fino a 13.049,14 euro, cioè due volte il trattamento minimo pari a circa 500 euro. Il calcolo esclude il reddito del coniuge, viene cioè considerato il solo reddito individuale composto dalla stessa pensione e dai redditi di qualsiasi altra natura, escludendo anche eventuali indennità di accompagnamento, trattamenti di fine rapporto, pensioni di guerra, indennità per i ciechi parziali o indennità di comunicazione per i sordomuti; e spetterà con un importo pieno ai pensionati che hanno un reddito complessivo fino a una volta e mezzo il trattamento pensionistico minimo, che va man mano riducendosi in base ai trattamenti. In particolare, le ultime notizie confermano che per i pensionati che hanno un reddito fino a 9.786,86 euro annui, fino a una volta e mezza il minimo cioè circa 752 euro al mese, l’importo sarà pari a:

437 euro se si hanno fino a 15 anni di contributi; 546 euro se si hanno oltre 15 e fino a 25 anni di contributi; 655 euro se si hanno oltre 25 anni di contributi.

Per i pensionati che hanno un reddito compreso tra una volta e mezzo, pari a 9.786,87 euro, e due volte, pari a 13.049,14 euro, l’importo sarà pari a:

336 euro se si hanno fino a 15 anni di contributi; 420 euro se si hanno tra i 15 e i 25 anni di contributi; 504 euro se si hanno più di 25 anni di contributi.