Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota ricompaiono ostacoli da Esecutivo e Ue

Dall’esecutivo e dall’Ue si ripresentano nuovi ostacoli che potrebbero bloccare l’attuazione di diversi importanti provvedimenti, comprese le novità per le pensioni, continuando a bloccare, al tempo stesso, la ripresa economico del nostro Paese. Ma quali sono questi ricomparsi ostacoli?

Nuovo ostacolo da parte dell’esecutivo e conseguenze per novità per le pensioni

Stando a quanto riportano le ultime notizie, il primo ostacolo, prepotentemente ritornato, è quello posto dall’esecutivo: dopo che, infatti, solo qualche giorno fa il premier sembrava aver aperto a nuove speranze di realizzazione di importanti misure, grazie alla preventiva approvazione di provvedimenti, seppur impopolari, che avrebbero consentito di recuperare il budget necessario per andare avanti proprio con le importanti misure, novità per le pensioni comprese, le ultime notizie sui prossimi passi da compiere sembrano smentire decisamente questo programma. Le misure impopolari di cui aveva parlato il premier sarebbero

tagli e revisioni di alcuni bonus e agevolazioni fiscali;

revisione di alcune tipologie di pensioni stesse, come baby pensioni, pensioni di assistenza o a vedove e superstiti; revisione della spesa per recuperare risparmi per 7 miliardi di euro; estensione della fattura elettronica a tutti, che garantirebbe un recupero di 41 miliardi di euro.

Si tratta certamente di misure che tra tagli e cancellazioni sarebbero state certamente impopolari ma il premier stesso aveva spiegato di non esserne interessato e di poter andare avanti su questa strada, considerando che non ha necessità di raccogliere nuovi consensi, come altri magari, perché non sarà tra coloro che si candideranno alle prossime elezioni politiche.

Tuttavia, le ultime e ultimissime notizie confermano un passo indietro rispetto all’annuncio di queste misure impopolari che avrebbero, però, permesso di recuperare quei soldi necessari per successivi interventi importanti e positivi per tutti, come le stesse profonde novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti senza penalità, e nuovi obiettivi, minori e che potremmo definire ancora una volta inutili, come modifica delle imposte sulla busta paga ma solo nuovi occupati, comunque avrebbe un costo di ben 15 miliardi per un tagli minimo. Meglio sarebbe impiegare i 15 miliardi di euro in novità per le pensioni proprio come la quota 100 (che ne richiederebbe 7 di miliardi) e che meglio della decontribuzione contribuirebbe anche a rilanciare l’occupazione giovanile. Ma ancora una volta non si fa, stando a quanto finora deciso.

Nuovo ostacolo da parte dell'Ue e conseguenze per novità per le pensioni

Il secondo nuovo ostacolo arriva ancora dall'Ue: solo qualche giorno, in occasione delle celebrazioni dei Trattati di Roma, erano stati annunciati nuovi obiettivi di condivisione e collaborazione tra i Paesi della Comunità su temi comuni e questioni prioritarie, ma le ultime notizie tornano a parlare di una nuova forte divisione all’interno del Paesi comunitari scatenata soprattutto dalla gestione della questione migranti.

Le tensioni sarebbero tra Paesi dell’Est, che si sono posti in maniera piuttosto dura nei confronti del tema migranti, e Austria e la stessa Comunità, che ha imposto a questi Paesi, come condizione per ricevere ulteriori fondi, quello di dare una mano nella gestione di questa emergenza, condizione che è stata considerata inaccettabile. Ed è chiaro che in una situazione di scontro e disappunto sarebbe decisamente difficile pensare di perseguirla definizione di misure comuni in tema di sostegni sociali, e novità per le pensioni stesse. E questa situazione di nuova tensione potrebbe, chiaramente, avere come conseguenza quella di un ulteriori blocco per le novità per le pensioni nel nostro Paese.