Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Dombrovskis, Gentiloni, Orban

Ancora piuttosto contraddittorie e confuse le posizioni degli esponenti comunitari e italiani sulle prossime mosse da attuare per rilanciare la generale crescita, sia di Italia, che dell’intera Comunità. E tra inviti a continuare ad andare avanti sulla strada dei provvedimenti strutturali, interventi ancora incerti ma necessari per dare nuova spinta allo sviluppo economico interno del nostro Paese, e nuove tensioni tra Paesi comunitari, il quadro generale, stando alle ultime notizie, è decisamente ancora molto concitato.

Le ultime posizioni di Dombrovskis e impatto su novità per le pensioni

Stando a quanto riportano le ultime notizie, dal vice presidente della commissione comunitaria, Vladis Dombrovskis, sarebbero arrivate finalmente nuove aperture a nuova collaborazione e per una nuova convergenza economica tra i Paesi comunitari, cose che la forte crisi ha chiaramente bloccato. Secondo Dombrovskis, bisognerebbe, infatti, dare nuova spinta a investimenti, produttività, ma anche piano contro la non occupazione, aprendo a quell'assegno universale che la Comunità ha già invitato l'Italia ad introdurre, e portare avanti quei provvedimenti strutturali importanti, che nel nostro Paese contemplerebbero anche le novità per le pensioni profonde, come la quota 100 o la quota 41 per tutti, capaci di un rilancio di occupazione e produttività, e di avviare, dunque, un nuovo ciclo economico positivo.

Le ultime affermazioni del premier Gentiloni e conseguenze per novità per le pensioni

Il premier Paolo Gentiloni, dal canto suo, dopo aver parlato, solo qualche giorno fa, della possibilità di attuazione di misure che seppur impopolari avrebbero permesso di mettere da parte quelle necessarie risorse economiche per andare avanti con provvedimenti importanti e positivi per tutti, comprese le novità per le pensioni per tutti come quota 100 o quota 41 per tutti senza alcuna penalità, sembra aver fatto un passo indietro. E non si tratta certo di una buona notizia. A fronte, infatti, di misure che avrebbero dovuto prevede tagli e cancellazioni di alcuni bonus e agevolazioni fiscali; revisione di alcune tipologie di pensioni stesse, come baby pensioni, pensioni di assistenza o a vedove e superstiti; estensione della fattura elettronica a tutti, per un recupero di ben 41 miliardi di euro, lo stesso premier, stando alle ultime e ultimissime notizie, avrebbe invece quasi ritrattato, orientandosi principalmente su altre misure come la riduzione delle imposte sulla busta paga per i nuovi occupati, con l’intento di dare nuova spinta, ancora una volta, all’occupazione.

Ma, ancora una volta, si tratta di una misura comunque costosa, ben 15 miliardi di euro, che si preannuncia già fallimentare, come lo è già stato, rispetto agli obiettivi che si vorrebbero. E si tratta di una misura che impone, quasi, un’altra riflessione: dei 15 miliardi, ne basterebbero solo 7 per l’attuazione della novità per le pensioni di quota 100 che rappresenta, come da sempre si dice, la migliore soluzione pensionistica per tutti, capace, finalmente, di modificare in maniera positiva e profondamente l’attuale sistema. Perché, dunque, non agire in tal senso, visto che i 15 miliardi comunque dovrebbero essere trovati per la riduzione delle imposte sul lavoro?

Le ultime affermazioni del premier Oban e conseguenze per novità per le pensioni

Decisamente contraria al nostro Paese e alla politica comunitaria la posizione del premier unghere Orban che ha dichiaratamente affermato di essere contro le imposizioni che stanno arrivando al suo Paese sulla questione migranti. La posizione di Orban, insieme a quella di altri Paesi dell’Est, stanno creando nuovi scontri e tensioni all’interno della Comunità e si tratta di una situazione che blocca non solo ogni discussione e provvedimento sulla questione immigrazione ma anche su ogni altra iniziativa comunitaria che dovrebbe essere di interesse comune, appunto. E tra queste anche le misure di sostegno sociale e quella revisione delle novità per le pensioni nel nostro Paese che, in realtà, potrebbero adeguare il nostro Paese ad altri, come Germania e Francia, che hanno già abbassato l’età pensionabile per tutti.