Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Simoni, Pedretti, Bobba

Sono attesi per domani gli atti finali sulle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 che, stando alle ultime notizie, potrebbero essere presentati nel corso del Cdm che si terrà. Ma non vi è alcuna conferma in merito. E c’è chi teme che, ancora una volta, gli atti finali possano slittare con possibile conseguente rinvio dell’entrata in vigore delle stesse novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, nonostante sia stato detto che certamente saranno in vigore dal prossimo maggio. Tuttavia, essendo già stati rimandati dalla loro prima presentazione che era stata fissata all’inizio di questo stesso mese, considerando che, secondo le ultime notizie, sarebbero ancora diversi i dettagli mancanti, è lecito temere un ulteriore rinvio.

Particolarmente attesi con gli atti finali, tasso di interesse da calcolare sulla restituzione della mini pensione agli istituti di credito e condizioni ufficiali delle polizze assicurative. Secondo le ultime notizie trapelate, il tasso annuo nominale della mini pensione (Tan) dovrebbe essere fisso e aggirarsi intorno al 2,75% e il costo del premio assicurativo finale dovrebbe essere del 30% circa, per un costo della rata rimborso compreso tra il 4,6 e il 4,7%. Ma manca ogni tipo di ufficialità. Cosa aspettarsi, dunque?

Le ultime affermazioni di Simoni e conseguenze per novità per le pensioni

Mentre si attendono ancora gli atti finali sulle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, si dice pronto ad avviare un successivo momento di analisi di ulteriori novità per le pensioni, il tecnico Marco Simoni che, sostenendo quanto annunciato dal nuovo responsabile dei tecnici, ha affermato di essere favorevole all’avvio di una nuova analisi tecnica di fattibilità della quota 100, che si prospetterebbe come la migliore novità per le pensioni contrariamente, ha affermato Simoni, alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, ancora tropo limitate e con troppi paletti, che rischiano di rivelarsi inutili e di contribuire solo ad aumentare il debito pensionistico.

Le ultime posizioni di Pedretti e impatto su novità per le pensioni

Tra coloro che temono un ulteriori rinvio degli atti finali relativi alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 Ivan Pedretti della Cgil, che, secondo le ultime notizie, ha affermato che l’esecutivo deve necessariamente dare una spinta alla chiusura della questione relativa alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, per poter dare finalmente avvio al momento successivo di lavoro su ulteriori novità per le pensioni che potrebbero rientrare nel nuovo documento di programmazione economico.

Le ultime affermazioni di Bobba e impatto su novità per le pensioni

Luigi Bobba, sottosegretario al Dicastero dell’Occupazione, avrebbe rassicurato sul rispetto dei tempi stabiliti per l’avvio delle stesse novità per le pensioni. Stando a quanto riportano le ultime notizie, il sottosegretario del Dicastero dell’Occupazione, oltre a rassicurare sulla effettiva entrata in vigore delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 a partire dal mese di maggio come stabilito, avrebbe anche affermato che se gli atti finali fossero ancora mancanti di ulteriori chiarimenti, questi arriverebbero in successivi decreti ad hoc o circolari esecutive. E, stando alle ultime notizie, potrebbero prevedere:

criteri ufficiali di priorità della domanda in base all'età e non per disoccupati e disabili; possibile priorità anche per quota 41; una franchigia di 12 mesi per i sei anni continuativi di impiego in occupazioni faticose.

Secondo le ultime notizie, Bobba avrebbe affermato di essere disponibile a dare una spinta per dare finalmente il via ufficiale al cumulo gratuito di tutti i propri contributi previdenziali, per cui in attesa di partire.