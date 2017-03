Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 famiglie erodono ricchezza se non si fa nulla

La situazione sociale di Italia sta diventando sempre più negativa: l’occupazione, soprattutto giovanile, continua ad essere ferma, i consumi non ripartono, il debito pubblico aumenta e sono poche, se non nulle, le misure messe in campo dall’esecutivo per dare nuova spinta alla crescita. La nuova norma per l’occupazione approvata dal precedente esecutivo con l’intento di rilanciare l’occupazione, infatti, non si è rivelata una mossa vincente, nonostante l’investimento complessivo di circa 24 miliardi di euro, e le ultime notizie sulle condizioni di vita delle famiglie italiane lo confermano. Se, dunque, si continuerà ad andare avanti su questa strada, senza provvedimenti seri e profondi, continueranno ad esserci:

gravi problemi occupazionali, soprattutto giovani; figli che, come attestano le ultime notizie, continuano a rimanere a casa fino a 40 anni costando ai genitori, perché senza occupazione o perché se ce l’hanno, con una famiglia a carico, non riescono ad andare avanti a causa di stipendi bassi che costringono comunque a chiedere aiuto ai genitori; blocco dei consumi; aumento del livello di indebitamento.

Alto indebitamento degli italiani: ultime notizie su dati recenti

Proprio in riferimento al livello di indebitamento delle famiglie italiane, stando alle ultime e ultimissime notizie, sembra aver raggiunto cifre altissime. Secondo dati recenti forniti da Crif, società privata che ha funzione di sistema di informazione creditizia, gli italiani devono rimborsare il 25% del proprio reddito per un importo mensile pari a circa 360 euro, a causa di prestiti personali che vengono richiesti sempre più per fronteggiare le spese correnti per cui i soli stipendi mensili non bastano più. Secondo le ultime notizie, infatti, circa il 34,6% della popolazione italiana ha stipulato un contratto di prestito, con rimborso di una rata di circa 360 euro mensili.

Si tratta di richieste motivate dal fatto che gli stipendi sono bassi, le spese troppe e alte e spesso sopraggiungono eventi imprevisti come perdita del lavoro, malattie, che non permettono, dunque, di avere soldi a disposizione per far quello che si dovrebbe. Questo quadro diventa ancor di più a tinte fosche se si pensa che i giovani, che sarebbero coloro che potrebbero effettivamente dare nuovo slancio a produttività, consumi ed economia in generale, sono esclusi da un mondo del lavoro popolato solo da più anziani a causa della rigidità delle attuali regole pensionistiche che obbligano la popolazione più anziana in attività a continuare a lavorare.

Indebitamento e stipendi bassi: ultime notizie e benefici di ulteriori novità per le pensioni

Nonostante la popolazione impegnata in attività è sempre più anziana percepisce stipendi tra i più bassi dei Paesi comunitari e le ultime notizie lo dimostrano: stando, infatti, ai risultati di una recente indagine, a fine dicembre 2016 lo stipendio medio orario dell’Italia era fermo a 12,5 euro, sotto la media comunitaria di 13,2, con un potere d’acquisto pari a 12,3 euro. E si tratta di numeri che non fanno altro che erodere la ricchezza delle famiglie italiane e aumentare il debito. E le novità per le pensioni, strutturali e profonde, come la quota 100 o la quota 41 per tutti, in questo contesto rientrerebbero come la giusta soluzione per creare una spirale positiva: si tratta, infatti, di novità per le pensioni che permetterebbero ai più anziani di andare finalmente in pensione lasciando liberi posti di lavoro in cui verrebbero impiegati i più giovani che, dal canto loro, come spesso spiegato, darebbero nuova spinta alla produttività, ai consumi e, dunque, all’economia in generale. Ciò che ci si chiede è, quindi, perché non si prende concreta consapevolezza di questi potenziali benefici delle novità per le pensioni conducendo dritti dritti verso una loro approvazione?