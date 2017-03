Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Tascini, Natoli, Zabeo

Le recenti informazioni sulle condizioni di vita delle famiglie italiane, e relativi livelli di ricchezza e indebitamento, ma soprattutto sulla situazione occupazione dei giovani sembra stiano imponendo importanti riflessioni su quali siano le misure ideali per cercare di invertire tendenze decisamente negative, come sottolineano le ultime notizie rese note da appositi enti e organismi.

Le ultime posizioni di Tascini e conseguenze per novità per le pensioni

I principali inviti alla definizione di provvedimenti sempre più urgenti per sostenere la vita sociale italiana sono arrivati da Roberto Tascini dell’Adoc, da sempre molti critico nei confronti dell’attuale sistema pensionistico, considerato troppo rigido e anticostituzionale. Si tratta di regole che hanno letteralmente bloccato la crescita del Paese, attraverso l’esclusione dei più giovani dal mondo del lavoro. E da alcuni dati Adoc emerge la forte preoccupazione dei giovani sia da un punto di vista occupazionale che da un punto di vista di un futuro pensionistico che, stando così le cose, difficilmente riusciranno a costruirsi. E’ chiaro, dunque, come senza novità per le pensioni importanti e profonde si rischia di chiudere qualsiasi spiraglio di speranza verso la crescita e la realizzazione personale per questi giovani, da una parte, ma, d’altra parte, si rischia anche di bloccare una crescita già ferma ormai da troppo. L’invito sarebbe quello di cercare di recuperare quelle risorse economiche necessarie per introdurre profonde novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti in grado di rilanciare occupazione ed economia in generale.

Le ultime affermazioni di Natoli e impatto su novità per le pensioni

Stefano Natoli, esperto e giornalista del Sole24ore, dopo aver accertato il livello tanto basso degli stipendi italiani, che, come già da tempo detto, sono tra i più bassi della Comunità, e sulla media oraria si fermano a 12,5 euro sotto la media comunitaria di 13,2, ha chiaramente spiegato gli effetti negativi degli stipendi bassi, affermando che con tali livelli di retribuzione non si può dare slancio ai consumi che servono per riavviare un ciclo economico positivo. Gli stipendi bassi di chi è occupato insieme alla mancanza di occupazione, soprattutto giovanile, sono chiaramente per Natoli un forte blocco alla crescita dell’Italia. Secondo Natoli, inoltre, la presenza crescente degli immigrati in Italia è un fattore positivo che contribuisce alla ricchezza generale nazionale, riuscendo a muovere il Pil e pagando anche le pensioni attuali.

Dai dati emerge, infatti, che i 2,3 milioni di stranieri che lavorano in Italia hanno prodotto nel 2015 ben 127 miliardi di ricchezza (8,8% del valore aggiunto nazionale) e il contributo all’economia dei lavoratori immigrati si traduce in quasi 11 miliardi di contributi previdenziali pagati ogni anno. E’, dunque, un beneficio e meglio sarebbe l’introduzione di novità per le pensioni per rendere il sistema previdenziale attuale per i lavoratori italiani più ‘morbido’.

Le ultime posizioni di Zabeo e impatto su novità per le pensioni

Sono in aumento i mutui degli italiani che preferiscono investire i soldi a disposizione in immobili ma non si tratta di investimenti che dimostrano una vera ripresa. Sulle ultime notizie relative al livello di indebitamento delle famiglie italiane, il coordinatore dell'Ufficio studi della Cgia, Paolo Zabeo, ha specificato che le province maggiormente indebitate sono quelle che presentano i livelli di reddito più elevati e si tratta di una situazione su cui bisognerebbe effettivamente riflettere. Dall’analisi su debiti e mutui emerge che chi ha più soldi preferisce investirli in mutui, mentre chi ha meno risparmi o non ne ha per nulla non fa nulla, contribuendo a bloccare la ripresa economica che è bloccata soprattutto per mancanza di novità per le pensioni.