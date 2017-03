Pescara Milan streaming

Il Milan dovrà battere il Pescara e sperare in un passo falso di Inter e Atalanta. Montella finalmente non dovrà fare i conti con l'emergenza mentre Zeman farà ricorso all'orgoglio dei suoi ragazzi

Come vedere Pescara Milan in streaming

Lo sguardo dei rossoneri, impegnati nella sfida Pescara Milan, sarà rivolto alla lanterna di Genova. E si perché le principali avversarie del Diavolo per un posto in Europa League si chiamano Atalanta ed Inter e sono distanti appena due punti in classifica. Le due formazioni nerazzurre, guarda caso, saranno impegnate rispettivamente contro il Genoa in trasferta e la Sampdoria a San Siro.

Sperare in un doppio colpo dei liguri è lecito per un Milan che, nonostante gli intoppi societari e la marea di infortuni che ha impedito spesso a Vincenzo Montella di schierare la formazione ideale in campo è lì e vuole lottare fino alla fine per raggiungere un traguardo che sarebbe importantissimo per guardare con più ottimismo al futuro. E quale occasione migliore di affrontare un Pescara con un piede e mezzo in serie B e, a meno di improbabili miracoli sportivi, incapace di opporre una degna resistenza alla stragrande maggioranza delle compagini della massima serie calcistica italiana?

Nemmeno l’arrivo di Zeman, fatto salvo l’exploit della prima gara contro il Genoa, ha garantito quel cambio di marcia che forse i vertici societari avevano messo in conto scegliendo un tecnico carismatico come il boemo. Vincere per continuare a sperare. Questo è l’imperativo categorico per il Milan. Sfida al Pescara che potrà essere vista anche in streaming.

Pescara Milan il rientro di Caprari

Zeman potrà finalmente gioire visto il rientro di Caprari che ha superato gli acciacchi fisici e sarà disponibile per la sfida ai rossoneri. Il boemo potrà anche contare su Bruno, che si giocherà una maglia da titolare nel centrocampo abruzzese con Muntari. Ancora problemi muscolari per Coda, in difesa potrebbe trovare spazio Fornasier.

Pescara Milan finita l’emergenza per Montella

Finalmente sembra finita l’emergenza per Montella costretto a fare di necessità virtù per troppe giornate ma che, in occasione della trasferta in terra abruzzese, ritroverà Romagnoli, Bacca e Sosa. L’attaccante argentino dovrà contendersi la possibilità di scendere in campo dal primo minuto con Locatelli che appare comunque favorito nelle gerarchie del tecnico di Pomigliano d’Arco. Da valutare Suso, che sta forzando sul campo il recupero dall'infortunio muscolare. Stop per Gomez per noie muscolari, cerca conferma Zapata in difesa.

Vedere Pescara Milan in streaming

Per vedere Pescara Milan, si potranno scegliere diverse strade. C’è chi seguirà la sfida da casa perché ha un abbonamento alla pay per view e chi invece si recherà allo stadio. Altri ancora preferiranno cercare il sito giusto per seguire la sfida in streaming. Il modo migliore e più sicuro, anche in termini legali è quello di cercare siti che operano fuori dall’Italia e hanno acquistato i diritti televisivi delle partite di Serie A acquisendo il diritto di trasmettere le sfide in maniera del tutto legale e gratuita.

Anche se su questa vicenda non esiste ancora un pronunciamento univoco da parte dei tribunali europei, quindi bisogna prestare la massima attenzione. Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, sono alcuni dei siti che potrebbero trasmettere il match.

A questi bisogna aggiungere le piattaforme streaming di Mediaset Premium e Sky, ovvero Mediaset Play e Sky Go che garantiscono anche la telecronaca in italiano, ma sono visibili gratuitamente solo dagli abbonati alle pay per view. Da valutare, per chi non ha un abbonamento, anche l’offerta di Now Tv che propone il suo pacchetto gratis per quattordici giorni e i siti dei bookmakers che però non garantiscono la visione dell’evento perché oltre ad iscriversi alle piattaforme c’è bisogno di dimostrare di essere attivi, cioè di puntare con una certa continuità.