Napoli Juventus streaming

Napoli Juventus rappresenta qualcosa in più di una semplice sfida calcistica. Ci sono talmente tanti elementi che si intrecciano contribuendo a regalarle un fascino unico che diventa difficile anche solamente elencarli. Sfida tra quelle che un tempo furono sfarzose capitali di due Regni contrapposti, tra usurpati e usurpatori. Più di recente la voglia di riscatto di un Sud che spesso si è sentito privato dei suoi migliori figli costretti per esigenze a ingrossare le fila degli emigranti che andavano a prestare la propria manodopera, spesso in un clima di forte ostilità, nelle fabbriche settentrionali.

La Fiat prima di tutte. E ci sarebbero tanti altri elementi che hanno contribuito a costruire, nel corso degli anni, l’iconografia che ruota intorno a questa sfida. Che si arricchisce questa volta di un altro capitolo. Il ritorno a Napoli, da avversario, del Pipita Higuain che proprio con la maglia azzurra ha scritto pagine indelebili nella storia del massimo campionato italiano di calcio e che, all’apice della sua popolarità ha fatto la scelta più dura da digerire per i tifosi partenopei.

C’è grande curiosità per vedere, anche in streaming, quale sarà dunque l’accoglienza del San Paolo per quello che fino a poco tempo fa era considerato un idolo e che adesso, senza mezzi termini, i tifosi del Napoli non esitano a chiamare traditore.

Napoli Juventus Hysaj in dubbio

Koulibaly, diffidato, tornerà a guidare la difesa al fianco di Albiol dopo la panchina con l’Empoli a scopo precauzionale. Lo stesso dicasi di Reina che dovrebbe essere regolarmente in campo per difendere la porta azzurra dopo il lieve fastidio muscolare che lo ha costretto a lasciare il ritiro della Nazionale spagnola.

Hysaj resta invece in dubbio dopo il pestone subito con la maglia della sua nazionale e per questo motivo Maggio è già in allerta e pronto a prenderne il posto se ce ne fosse bisogno. In mezzo al campo Allan cerca conferma, mentre si riproporrà il solito ballottaggio tra Diawara e Jorginho in cabina di regia. In attacco ancora spazio al tridente leggero.

Napoli Juventus Dybala ce la fa

Allegri potrà tirare certamente un sospiro di sollievo visto che Dybala ce la farà ad essere in campo. L’argentino recuperato dal fastidio muscolare ravvisato a Marassi. Tornano anche Bonucci e Alex Sandro in difesa, mentre il tecnico livornese dovrà scegliere chi tra Dani Alves e Lichtsteiner gettare nella mischia per occupare la fascia destra. Recuperabile anche Khedira.

Streaming Napoli Juventus

Napoli Juventus rappresenta una delle sfide più accese dell’intero panorama calcistico italiano. Naturale che saranno diverse decine di migliaia le persone che si mobiliteranno per non perdersi nemmeno un minuto di quello che potrebbe essere uno spartiacque decisivo per l’intera stagione. Ognuno potrà scegliere tra diverse opzioni a seconda delle proprie esigenze. Chi vorrà approfittare dello streaming potrà rivolgersi a Sky Sport e Mediaset Premium, che anche quest’anno offrono gratuitamente, solo per gli abbonati ovviamente, i servizi di streaming Sky Go e Premium Play.

Ma per vedere Napoli Juventus si potrà valutare anche la possibilità di usufruire dell’offerta di Now TV che permette di acquistare una sola gara anche a chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre il canale satellitare. Oppure bisogna ricercare pazientemente sul web i siti delle emittenti satellitari che operano fuori dagli italici confiniche, avendo acquistato i diritti per trasmettere le partite della Serie A possono mandare le immagini sui propri siti web. Qualche esempio su come vedere la sfida tra Napoli e Juventus?

