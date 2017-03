Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 cosa è successo per le pensioni questi 5 giorni

Tutte le attenzioni sono adesso puntata sulla giornata odierna ovvero sul Consiglio dei ministri convocato alla 11.30 che dovrebbe scrivere la parola fine sugli atti finali sulle novità per le pensioni. In ballo c'è appunto la definizione una volta per tutte di tutti i dettagli su mini pensioni, con o senza oneri, e su quota 41 ovvero quelle norme indirizzate per chi ha iniziato la carriera occupazionale sin da giovanissimo. E se c'è un passaggio più atteso di altro è quello della fissazione del tasso di interesse applicato dagli istituti di credito in cambio delle somme messe a disposizione per consentire di smettere anzitempo. In base alla quota che sarà decisa, sarà chiaro se fare un passo indietro un po' prima rispetto a quanto voluto dai metodi in vigore sia conveniente o meno.

Novità per le pensioni e costo dell'occupazione

Ma nel corso degli ultimi cinque giorni i ragionamenti sulle novità per le pensioni sono stati strettamente legati alle ipotesi di intervento sul mercato dell'occupazione. Non è affatto una novità che i due aspetti rappresentino le facce delle stessa medaglia. Il momento successivo di cambiamento delle pensioni, che inizierà ufficialmente dopo il varo degli atti finali attesi per oggi, si lega strettamente agli obiettivi che saranno fissati dal Documento di economia e finanza. E a pesare è anche l'intervento per la riduzione del costo dell'occupazione. Due le possibili soluzioni in gioco: la decontribuzione triennale per le nuove assunzioni a tempo indeterminato da una parte, dall'altra il taglio strutturale della differenza tra quanto costa un dipendente e quanto riceve al netto, calcolato in percentuale del salario lordo.

Una mossa di questo tipo non può che avere un costo per lo Stato e non è un caso che fino a questo momento gli esecutivo abbiano adottato un approccio piuttosto morbido. Questa volta potrebbe però arrivare un'accelerazione se non altro perché i dati sull'occupazione continuano a essere critici e il progetto di ricambio generazionale viene considerato inattuabile se non apertamente osteggiato. Il budget verrebbe così trovato dal taglio di alcuni capitoli di spesa ipotizzati come quello relativo al piano della pensione contributiva di garanzia con un'attenzione supplementare per i giovani. E che l'esecutivo ci stia pensando seriamente è dimostrato dalle perplessità e dalla sorpresa manifestata dalle forze sociali in occasione dell'ultima riunione sugli atti finali sulle novità per le pensioni. Se ne saprà di più in occasione del prossimo faccia a faccia tra le parti tra meno di una settimana.

Condizionamenti in vista del Documento di economia e finanza: ultime notizie pensioni

Quando si parla di novità per le pensioni in questo periodo occorre ricordare come siano diverse le nuove ipotesi che negli ultimi giorni si stanno affacciando in vista della messa a punto della manovra correttiva e del Documento di economia e finanza e che, in capo a pochi giorni, dovranno essere trasformate nelle linee guida dei due provvedimenti indicando la strada che l'esecutivo intende intraprendere non solo per rimettere a posto i conti, ma per promuovere la crescita. E non sarà facile riuscire a trovare la quadra anche per via del fiato sul collo della Comunità sulla maxi correzione da 3,4 miliardi di euro che, come abbiamo visto, condiziona le scelte e le aspettative sulle novità per le pensioni.