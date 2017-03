Streaming Roma Empoli: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Un pensiero all’Empoli e uno alla Lazio. Potrebbe essere questo il rischio maggiore per la squadra di Spalletti in vista di Empoli Lazio. E già, perché se la sfida ai toscani valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A potrebbe, in caso di vittoria, consentire ai giallorossi di avvicinarsi alla Juve oppure staccare di qualche ulteriore lunghezza il Napoli considerando lo scontro diretto tra le due squadre, è innegabile che il pensiero potrebbe correre già a martedì prossimo quando è in programma la sfida di ritorno contro i cugini della Lazio valida per l’accesso alla finale di Coppa Italia.

Un rischio da scongiurare a tutti i costi perché, se è vero che l’Empoli di questi tempi non fa paura, bisogna ricordare che già all’andata i toscani imposero lo zero a zero provocando il primo allungo in classifica della Juventus. E quindi sono vietate le benché minime distrazioni. Chi non riuscirà ad essere presente all’interno dello stadio per sostenere la propria squadra del cuore sta già iniziando le ricerche per capire come vedere live gratis in streaming Roma Empoli.

Roma Empoli De Rossi non ce la fa

La botta rimediata alla schiena nella sfida amichevole contro l’Olanda, tra l’altro in uno scontro fortuito con il compagno di squadra Strootman, ha lasciato il segno. Daniele De Rossi non ce la fa a scendere in campo contro l’Empoli, ma proverà ad esserci nel derby di Coppa Italia che dovrà stabilire quale delle due facce della Roma calcistica approderà alla finale. Spalletti sarà costretto a ridisegnare una mediana alquanto inedita vista anche l’assenza dello stesso Strootman squalificato.

Il tecnico si affiderà a Paredes, con Nainggolan e, forse, Grenier. Per un De Rossi acciaccato ecco un Dzeko che sta viaggiando a vele spiegate anche in nazionale grazie al gol numero cinquanta siglato nell’amichevole contro l’Albania che ne fa il realizzatore più prolifico della nazionale bosniaca. L’attaccante è rientrato a Trigoria con il morale a mille e potrebbe tornare utile, nel caso non venga risparmiato per il derby di Coppa, per bucare la difesa toscana.

Roma Empoli toscani senza Tello, Mchedlidze e Thiam

La trasferta contro la Roma non inizia sotto i migliori auspici per Martusciello, l’allenatore dei toscani, che sarà costretto a mettere in campo una formazione senza poter contare sull’apporto di Tello, Mchedlidze e Thiam. Costa e Dioussè saranno squalificati. Il tecnico di Ischia proverà comunque a ripetere l’ottima prova dell’andata quando gli azzurri riuscirono a fermare sullo 0 a 0 una Roma che iniziava proprio in quella circostanza ad accumulare il ritardo nei confronti della capolista Juventus che adesso è di otto lunghezze.

Vedere Roma Empoli in streaming

Vedere Roma Empoli in streaming sarà una delle tante opzioni messe a disposizione dei tifosi delle due squadre, ma anche semplici appassionati e simpatizzanti di calcio. Chi è provvisto di abbonamento, difficilmente rinuncerà alla sua comoda postazione in salotto per vedere la sfida in diretta tv. Ma saranno molti anche quelli che proveranno con i siti dei bookmakers che potrebbero mandare ugualmente le immagini anche se in questo caso bisognerà iscriversi prima alla piattaforma e poi dimostrare di essere attivi, cioè di scommettere con una certa frequenza.

Tra le tante possibilità, comunque, una delle più gettonate è quella della ricerca dei siti delle emittenti satellitari che operano fuori dall’Italia che hanno acquistato i diritti del campionato italiano di calcio. Tra quelli che potrebbero trasmettere le immagini di Roma Empoli segnaliamo Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Finlandia Yleisradio Oy, Kosovo Radio Television of Kosovo, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Lussemburgo Radio Television Luxembourg.

Sky Go e Mediaset Play rappresentano le alternative migliori per quelli che hanno acquistato un abbonamento e non vogliono perdersi l’occasione di vedere la sfida sui propri dispositivi mobili. Da segnalare anche l’offerta di Now Tv che mette a disposizione la propria piattaforma gratuitamente per quattordici giorni.