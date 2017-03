Roma Empoli streaming. Come e dove vedere link

Prima l'Empoli e poi la Lazio. Ecco la road map disegnata da Spalletti nel momento cruciale della stagione. Battere i toscani in campionato e concentrarsi per la semifinale di ritorno di Coppa Italia

Spalletti non ha intenzione di concedere alibi alla sua squadra. Anche perché questa giornata di campionato potrebbe essere molto vantaggiosa per i giallorossi. Lo scontro diretto tra Napoli e Juventus apre prospettive interessanti qualsiasi sarà il risultato del San Paolo. Ma prima bisognerà battere i toscani. Impresa non riuscita nella sfida di andata al Castellani che terminò con un pareggio a reti inviolate.

Per questo Roma Empoli non potrà essere presa con leggerezza dai capitolini che avranno l’obbligo di conquistare i tre punti e dopo, solo dopo, iniziare a pensare al ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. Come e dove vedere la sfida Roma Empoli in streaming sarà una delle preoccupazioni principale che terrà occupati nelle prossime ore i tifosi delle due squadre che non potranno andare allo stadio, né tantomeno guardare la sfida in alla pay per view e si metteranno alla ricerca dei link migliori per soddisfare la propria sete di calcio.

Roma Empoli Grenier pronto per una maglia da titolare

Contro l’Empoli Grenier potrebbe essere pronto per vestire la maglia da titolare. Almeno stando alle indiscrezioni che circolano nell’ambiente giallorosso che vorrebbero uno Spalletti deciso a puntare sulla coppia formata dal francese, che potrebbe quindi sfruttare una delle poche occasioni per mettere in mostra il suo valore, e da Paredes in virtù dell’emergenza creatasi nella mediana dopo l’infortunio di De Rossi nell’amichevole contro l’Olanda in uno scontro fortuito con Strootman.

E proprio l’olandese sarà l’altro grande assente della sfida questa volta, però, a causa della squalifica. Paredes dovrebbe occupare il vertice basso del centrocampo, mentre il transalpino giocherà più avanti, pronto a rifinire per le punte. Dzeko, rientrato da trionfatore dagli impegni con la nazionale bosniaca, potrebbe riposare per presentarsi al meglio alla sfida di Coppa Italia.

Roma Empoli squalificati Costa e Diousse

Squalificati Costa e Diousse, spazio in difesa per Barba mentre in cabina di regia Mauri potrebbe essere preferito a Buchel. Avanti mister Martusciello può confermare Thiam, recuperato da un risentimento muscolare, mentre Pucciarelli può scivolare in panchina al fianco del ristabilito Mchedlidze.

Come e dove vedere Roma Empoli in streaming link

L’attesa sta per finire e finalmente sia i tifosi delle due squadre che gli appassionati di calcio in generale potranno concentrarsi solo ed esclusivamente sulla sfida tra Roma ed Empoli che si preannuncia intensa ed interessante. Sono in tanti che, non potendo vedere la sfida in televisione, né allo stadio, si stanno organizzando su come e dove vedere Roma Empoli in streaming.

Uno dei modi più diffusi, oltre quello classico offerto dalle pay per view che però necessita di un abbonamento, è quello dello streaming utilizzando i siti delle emittenti satellitari che operano al di fuori dai confini italiani. Per esempio: Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Public Broadcasting, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Lussemburgo Radio Television Luxembourgsono Ecuador RedTeleSistema, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Radio Television of Kosovo sono alcuni dei siti che garantiscono, oltre a una buona qualità audio e video, anche il rispetto degli aspetti legali perché si tratta di siti web rintracciabili attraverso i link di riferimento, che hanno comprato i diritti per trasmettere le partite della Serie A fuori dall’Italia.

Sky Go e Mediaset Play, le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium possono essere invece utilizzate da chi ha sottoscritto un abbonamento. Interessante l’offerta di Now Tv che garantisce, a chi non ha un abbonamento la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni. Da segnalare anche la possibilità, che non sempre si realizza, di sfruttare anche i siti dei bookmakers. Per usufruirne è obbligatoria l’iscrizione alla piattaforma.