Roma Empoli streaming. Siti web. Dove e come vedere

Roma Empoli è un appuntamento da non mancare per i giallorossi che devono vincere se vogliono approfittare dello scontro diretto tra Napoli e Juventus. Toscani invece a caccia di un risultato positivo

Dopo la pausa per gli impegni della Nazionale torna finalmente il campionato che offre subito una giornata molto ricca con il big match del San Paolo tra Napoli e Juventus. Partita di cartello che interesserà tutte le squadre o quasi. Certamente quelle impegnate al vertice della classifica. Roma Empoli, in quest’ottica, è un appuntamento da non mancare per i giallorossi che devono vincere se vogliono approfittare dello scontro tra due rivali dirette.

I toscani, dal canto loro, saranno determinati a centrare un risultato positivo che potrebbe prima di tutto mettere al sicuro la salvezza, anche se il margine sul Palermo è ancora di tutta sicurezza. E poi contribuire al morale decisamente a terra dopo le ultime sconfitte consecutive. Tra le alternative possibili su dove e come vedere Roma Empoli c’è sicuramente quella offerta dallo streaming, una modalità sempre più diffusa soprattutto tra i giovani che permette la massima libertà grazie all’utilizzo dei propri dispositivi mobili. Ecco perché in queste ore partirà la caccia ai siti web che offriranno questa opportunità. Ma bisogna fare attenzione a scegliere quelli giusti.

Roma Empoli Bruno Peres dalla panchina

Squalificato Strootman, ai box il lungodegente Florenzi. De Rossi salterà certamente la sfida con l’Empoli per provare ad esserci nel derby di Coppa Italia contro la Lazio. Paredes e Grenier potrebbe essere la coppia inedita di centrocampo. Bruno Peres potrebbe partire dalla panchina visto che Perotti sembra essere preferito da Spalletti per entrare in campo dal primo minuto. Mario Rui, l’ex di turno, potrebbe avere una chance sulla sinistra al posto del brasiliano Emerson.

Roma Empoli spazio per Barba in difesa

L’Empoli non potrà contare sull’apporto di Costa e Diousse squalificati. Spazio dunque per Barba in difesa mentre Martusciello potrebbe quasi certamente schierare Mauri in cabina di regia al posto di Buchel. Thiam che ha recuperato dopo un risentimento muscolare verrà confermato in attacco, mentre Pucciarelli può scivolare in panchina al fianco del ristabilito Mchedlidze.

Dove e come vedere Roma Empoli in streaming

Dove e come vedere Roma Empoli in streaming? Sarà questo uno dei principali interrogativi che i tifosi delle due squadre, ma non solo, si porranno nelle ore immediatamente antecedenti al fischio di inizio. Una delle soluzioni più gettonate è quella rappresentata dai siti delle emittenti satellitari che operano fuori dai confini italiani che hanno acquistato i diritti del campionato italiano e quindi potrebbero più probabilmente mandare le immagini della sfida.

Anche se in questo casoNational TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Finlandia Yleisradio Oy, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg Australia Special Broadcasting Service, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Birmania Myanmar, Georgia Georgia Public Broadcasting, Austria Österreichischer Rundfunk, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Cina China Central Television, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Colombia Radio Cadena Nacional, che garantiscono anche una buona qualità audio e video oltre al rispetto degli aspetti legali.

Sky Go e Mediaset Play, le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium possono essere invece utilizzate da chi ha sottoscritto un abbonamento. Interessante l’offerta di Now Tv che garantisce, a chi non ha un abbonamento la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni. Infine da provare anche i siti dei bookmakers stranieri che potrebbero trasmettere le partite della Serie A sulle proprie piattaforme. In tal caso per gli utenti sarà obbligatorio iscriversi alla piattaforma e dimostrare di essere attivi, cioè di scommettere con una certa regolarità.