Roma Empoli streaming quando e come

I quarantatré punti che separano Roma ed Empoli non bastano a garantire ai giallorossi la vittoria. Che sarà indispensabile per approfittare dello scontro diretto tra Napoli e Juventus per guadagnare terreno sull’una o sull’altra rivale diretta. Ma attenzione a sottovalutare l’Empoli. I toscani, questo è vero, non stanno attraversando un periodo molto positivo. Tutt’altro. La squadra di Martusciello è reduce da ben sei sconfitte consecutive, ma nonostante questo il margine sul Palermo terz’ultimo in classifica è ancora invariato a sette punti.

Una buona notizia per le possibilità di rimanere nella massima serie, non certo per il morale della squadra che vorrebbe trovare proprio contro una big del campionato quel risultato positivo che servirebbe a consolidare le proprie convinzioni e uscire da una spirale negativa che non aiuta certo in vista del finale di stagione. Per lo streaming della sfida si potranno utilizzare diverse soluzioni a seconda anche di quando e come voler vedere i novanta minuti dell’Olimpico.

Roma Empoli Spalletti con il 4-2-3-1

Spalletti potrebbe passare al 4-2-3-1 anche tenendo conto della situazione che, soprattutto per quel che riguarda il settore nevralgico del campo, non è delle migliori. Il tecnico toscano, grande ex della partita visto che proprio a Empoli ha iniziato quella che poi si sarebbe rivelata una brillante carriera da allenatore, dovrà ridisegnare il centrocampo della sua squadra a causa della squalifica di Strootman e dell’infortunio capitato a Daniele De Rossi in amichevole contro l’Olanda in uno scontro fortuito proprio con il suo compagno di squadra che è anche suo grande amico. Pronto Paredes, mentre in avanti Perotti è a caccia di una maglia da titolare.

Roma Empoli ballottaggio Thiam-Pucciarelli

Se Spalletti è in emergenza, Martusciello non scherza. Il tecnico originario di Ischia, infatti, dovrà fare a meno di Costa e Diousse entrambe squalificati ed è indeciso anche su quale partner affiancare a Maccarone in attacco. Solo nelle ore precedenti il fischio di inizio il tecnico dei toscani scioglierà i dubbi sul ballottaggio Thiam-Pucciarelli.

Quando e come vedere Roma Empoli in streaming

Una delle soluzioni più gettonate rispetto a quando e come vedere Roma Empoli in streaming è certamente quella di ricercare sul web i siti delle emittenti che operano al di fuori del territorio nazionale. Quelli cioè che offrono questa possibilità in maniera sicura e soprattutto legale perché hanno acquistato i diritti del campionato italiano.

Anche se su questa vicenda non c’è ancora una decisione omogenea dei tribunali europei che non hanno trovato una soluzione condivisa. Si può comunque provare, per esempio, con Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Austria Österreichischer Rundfunk, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Birmania Myanmar, Australia Special Broadcasting Service, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Cina China Central Television, Kosovo Radio Television of Kosovo, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Colombia Radio Cadena Nacional, Ecuador RedTeleSistema, che rappresentano alcuni dei siti che garantiscono anche una buona qualità audio e video.

Le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, Sky Go e Mediaset Play, potranno essere invece utilizzate da quelli che hanno un abbonamento e per loro il servizio streaming sarà gratuito. Interessante l’offerta di Now Tv che offre la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni. Cresce sempre di più, infine, anche in Italia, la tendenza a sfruttare i siti dei bookmakers. Chi sceglie questa strada deve sapere che non si ha sempre l’occasione di vedere le immagini dell’evento scelto e che è obbligatoria l’iscrizione alla piattaforma in questione.