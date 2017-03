Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Poletti, Camusso, Damiano

Sono diverse le angolazioni da cui sono affrontate le novità per le pensioni, tra mini pensioni, quota 100, quota 41 e prossime riunioni già calendarizzate. E se il responsabile del dicastero dell'occupazione sarebbe pronto a sacrificare la pensione contributiva di garanzia per i giovani, per la numero uno della Confederazione generale italiana del lavoro l'esecutivo ha il vizietto di non rispettare gli accordi sulle novità per le pensioni.

Ultime affermazioni Giuliano Poletti: no alla pensione contributiva di garanzia per i giovani?

Sugli obiettivi che saranno fissati dal Documento di economia e finanza, un ruolo decisivo sarà ricoperto dall'intervento per la riduzione del costo del lavoro. E sono due le ipotesi su cui sta ragionando l'esecutivo in vista della prima scadenza del 10 aprile con le prime indicazioni: la decontribuzione triennale per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e il taglio strutturale della differenza tra quanto spende una impresa per un lavoratore e il compenso netto che finisce in busta paga. Il provvedimento è ambito da sempre ma non è mai stato incassato per mancanza di budget. Il responsabile del dicastero dell'occupazione ci riprova, anche sacrificando la pensione contributiva di garanzia per i giovani. Se ne saprà di più nell'attesa prossima riunione con le forze sociali sulle novità per le pensioni tra meno di una settimana.

Susanna Camusso e le affermazioni sulle ultime notizie pensioni: accordi non rispettati

Appare singolare che, stando a quanto affermato da Susanna Camusso, numero uno della Confederazione generale italiana del lavoro, l'esecutivo raggiunge una intesa con le forze sociali sulle novità per le pensioni per poi applicare i contenuti solo in parte se non stravolgendoli. E in effetti già con la prima bozza dei documenti contenenti le mini pensioni, con o senza oneri, ovvero gli elenchi dei destinatari e i requisiti richiesti per presentare domanda di accesso, le sorprese erano state tante. Piccoli ritocchi, ma in grado di tagliare fuori migliaia di possibili beneficiari. Secondo Camusso la strategia dell'esecutivo è chiara ed è quella di ricercare sempre e comunque il risparmio, a costo di sacrifici dal punto di vista sociale. Tutti nodi, argomenta, che prima o dopo arriveranno al pettine.

Ultime affermazioni Cesare Damiano: fare in fretta

Ci pensa poi il presidente del Comitato ristretto del gruppo pensioni a Montecitorio, Cesare Damiano, a ricordare come la variabile tempo sia decisiva nel percorso delle novità per le pensioni. Da una parte ci si sono gli atti finali su mini pensioni, con o senza oneri, e quota 41 ovvero quelle norme indirizzate per chi ha iniziato la carriera occupazionale sin da giovanissimo, che comunque arriveranno proprio a ridosso della loro introduzione, prevista per il primo maggio. Dall'altra c'è il momento successivo di intervento sulle novità per le pensioni rispetto a cui di certo c'è solo la data delle prossime riunioni.

I temi all'ordine del giorno sono ancora piuttosto ballerini, ma su un punto Damiano sembra non voler transigere: l'introduzione della pensione contributiva di garanzia per i giovani a partire da quei 500 euro mensili previsti con l'assegno sociale. Ma la strada sembra adesso tutta in salita perché la coperta dei conti pubblici continua a rimanere corta.