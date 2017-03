Pensioni ultime notizie quota 100, mini pensioni, quota 41 atti finali, iter successivo pensioni, piano economico-finanziario

Con il varo degli atti finali sulle novità per le pensioni si va verso il giro di boa prima dell'apertura dell'iter successivo e delle sue prospettive nel medio e nel lungo termine. Ma prima c'è appunto di chiarire una volta per tutte i dettagli mancanti su mini pensioni, con o senza oneri, e quota 41, così da verificare la reale convenienza (e la possibilità di farlo) all'accesso.

Al via l'iter successivo sulle novità per le pensioni

Solo con la chiusura degli atti finali sulle novità per le pensioni inizierà a tutti gli effetti l'iter successivo. Che non inizia nel migliore dei modi considerando che spunta l'ipotesi di rinviare il progetto della pensione contributiva di garanzia per i giovani per finanziare la decontribuzione triennale per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e il taglio strutturale della differenza tra quanto spende una impresa per un lavoratore e il compenso netto che finisce in busta paga. Ma poi ci sono altri due temi sul tavolo dei ragionamenti che l'esecutivo e le forze sociali hanno apparecchiato il vista delle prossime riunioni sulle novità per le pensioni. Si tratta dell'applicazione di varianti sulla revisione delle probabilità di vita nel segno dell'ammorbidimento e di quota 100, da intendere come somma di età anagrafica e anni di contribuzione versata. Fino a questo momento le richieste di cambiamento sono tutte cadute nel vuoto.

C'è un piano economico-finanziario: ultime notizie pensioni

Ci sono due variabili che condizionano profondamente le prospettive sulle novità per le pensioni: i contenuti del Documento di economia e finanza e le collegate risposte dell'esecutivo alla richiesta della Comunità di una manovra correttiva da 3,4 miliardi di euro. Il dialogo tra Roma e Bruxelles è sempre aperto ma per ora non tocca la manovra per il 2018, dove peraltro troveranno spazio le novità per le pensioni allo studio nel momento successivo. È prematuro per la Comunità parlarne adesso, visto che tutto l'impianto di spesa per l'anno prossimo non può appunto prescindere dalle tappe in arrivo nelle prossime settimane: la manovra correttiva, il Def, il piano di riforme.

Le indicazioni sono attese entro il 10 aprile ma si deve guardare alla scadenza del 30 del mese con le primarie del Partito democratico per capire lo schema di gioco di una partita dai forti connotati politici, con il responsabile del Tesoro stretto tra la necessità di tenere salde le redini dei conti come esigono i patti europei e le pressanti richieste della maggioranza. L'esecutivo ha ribadito l'impegno alla correzione dello 0,2%, che sia allo stesso tempo di sostegno alla crescita, che quindi conterranno misure di incoraggiamento come il fondo da oltre un miliardo all'anno per i prossimi tre anni per la ricostruzione delle aree colpite da terremoto.

Dalla Comunità invitano a non fare fughe in avanti e a fare un passo alla volta, spiegano, perché ancora si aspetta di valutare le misure aggiuntive da 0,2% per il 2017, per poterle incorporare nelle previsioni economiche di inizio maggio e rimettere l'Italia tra i Paesi che rispettano le regole almeno in modo sufficiente. In questo contesto gli spazi di intervento sulle novità per le pensioni si fanno inevitabilmente più stretti.