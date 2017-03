Napoli Juventus streaming su siti web, Rojadirecta, link per vedere

Sono tante le occasioni per vedere Napoli Juventus in streaming come le piattaforme web emittenti satellitari.

E così è già tempo di pensare a una nuova giornata del campionato italiano di calcio di Serie A che, al pari di quanto è accaduto con i turni precedenti, è visibile anche in streaming. O meglio, tutte le sfide, sia quelle delle grandi compagini, sia quelle delle cosiddetta seconda fascia, sono trasmesse sul web con più di una soluzione. Di interessante c'è che il menu di questo fine settimana propone Napoli Juventus: per ragioni differenti è una sfida di cartello che va al di là della conquista dei tre punti per la classifica. Ed ecco che in vista dell'appuntamento del San Paolo ci sono più possibilità per lo streaming e le soluzioni proposte, come vedremo a breve e al di là di Rojadirecta, riescono ad andare anche al di là anche le tradizionali strade per abbonati di Premium e Sky.

Siti delle emittenti fuori confine per streaming Napoli Juventus

C'è una soluzione interessante per vedere in streaming di Napoli Juventus ed è esattamente quello delle piattaforme web emittenti satellitari che operano a di fuori dei confini italiani. Tra i tanti esempi ci sono quelli

di Ellinikí Radiofonía Tileórasi (Grecia), di Televicentro (Honduras), di Rajawali Citra Televisi Indonesia (Indonesia), di Raidió Teilifís Éireann (Irlanda), di Radio Television of Kosovo (Kosovo), di Radio Television Luxembourg (Lussemburgo), di Makedonska Radio Televizija (Macedonia), di Public Broadcasting Services Limited (Malta), di Sanoma Media Netherlands (Paesi Bassi), di Sistema Nacional De Television (Paraguay).

Streaming italiano da vedere con Sky e Premium

Sono dunque tante le occasioni per vedere Napoli Juventus in streaming. Tra i siti web da consultare ci sono ovviamente quelli messi a disposizione da Premium, legittima detentrice della gestione delle immagini. Lo strumento da ricordare è Premium Play: la compatibilità è massima, tra PC e Mac, iPhone e iPad, smartphone e tablet Android, e perfino console da salotto (Xbox e PlayStation) ma è indispensabile la sottoscrizione di un abbonamento con Mediaset. Di conseguenza è impossibile vedere la sfida del San Paolo senza essere clienti di Premium, anche solo una notte. Si tratta di un limite che non è aggirabile, neanche in vista di questa sfida da dentro o fuori. Anche Sky mette sul piatto una strada solo per i suoi abbonati, Sky Go, ma le affianca Now TV per vedere una sola sfida, compresa Napoli Juventus, senza vincoli successivi.

Napoli Juventus: vedere in streaming gratis con i portali dei bookmaker

Ecco poi che lo streaming gratis di Napoli Juventus può essere agganciato anche attraverso i portali di bookmaker. In pratica sono le stesse società che operano in Italia a proporre il live streaming dei match sulle rispettive piattaforme web. Con alcune limitazioni, a iniziare da quelle relative alla non trasmissione di tutte le sfide, anche se riguardano questa competizione di calcio. E oltretutto, questa opzione è quasi sempre riservata a chi ha attivato un account ed è attivo nelle puntate online. Non bisogna essere giocatori occasionali solo per un giorno ma dimostrare una certa continuità.