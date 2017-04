Napoli Juventus come vedere in streaming

La qualità della visione delle sfide di calcio in streaming diventa costantemente più elevata. E naturalmente Napoli Juventus, appuntamento di cartello di questo fine settimana, non fa eccezione. Non solo qualità, ma anche quantità perché si moltiplica il numero degli strumenti a disposizione degli utenti italiani. Mettendo da parte quelle piattaforme che propongono lo streaming italiano pur non potendolo fare, le possibilità sono numerose. In prima fila ci sono i vari Sky e Premium che hanno fatto propri i diritti per il live streaming. Ma altre soluzioni passano dalle piattaforme dei bookmaker e dai siti delle emittenti satellitari che replicano la trasmissione sui rispettivi siti web, ma con alcuni limiti. Cerchiamo di saperne di più

Napoli Juventus: Premium e Sky per lo streaming italiano

C'è naturalmente la via dello streaming con Premium e Sky per vedere Napoli Juventus. Sky mette a disposizione due soluzioni. La prima è Now TV per cui non è necessario stipulare alcun abbonamento con l'emittente e la piattaforma è sfruttabile anche per un periodo di tempo limitato. Il costo di una singola sfida è di 9,99 euro, ma è possibile acquistare un ticket mensile Calcio che permette la visione anche delle sfide della Serie A e della Serie B per 30 giorni a 19,99 euro al mese. Può essere fruita via app o via web. A differenza di Now TV, l'app Sky Go è riservata solo agli abbonati che possono gratuitamente scaricarla e installarla. Il software consente tra l'altro di fruire di tutta la programmazione Sky e non solo degli appuntamenti con la Serie A. Mediaset è invece presente per lo streaming di Napoli Juventus con Premium Play, il servizio on demand è disponibile anche in HD.

Vedere Napoli Juventus streaming sui siti delle emittenti

Tra e opportunità per vedere Napoli Juventus c'è lo streaming sui siti delle emittenti che operano fuori i confini italiani. Tra i tanti Paesi con cui è possibile fare un tentativo, ricordando come ci siano dei vincoli di natura geografica, ci sono

Bosnia ed Erzegovina con l'emittente Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina con l'emittente China Central Television, Colombia con l'emittente Radio Cadena Nacional, Croazia con l'emittente Hrvatska radiotelevizija, Cipro con l'emittente Cyprus Broadcasting Corporation, Ecuador con l'emittente RedTeleSistema, Finlandia con l'emittente Yleisradio Oy, Georgia con l'emittente Georgia Public Broadcasting, Germania con l'emittente Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia con l'emittente Ellinikí Radiofonía Tileórasi.

Streaming con i portali dei bookmaker per Napoli Juventus

Via libera allo streaming di Napoli Juventus sui siti di bookmaker. Le principali agenzie che operano in Italia propongono questa opportunità sui propri portali anche se bisogna fare i conti con alcuni paletti. Come quello relativo alla non trasmissione di tutte le sfide. Questa opportunità è generalmente riservata a chi ha attivato un account ed è attivo nelle puntate online. In tutti i casi, per i giocatori abituali si tratta di una opzione aggiuntiva per lo streaming di Napoli Juventus.