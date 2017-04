Napoli Juventus streaming. Dove vedere in chiaro

Tra le novità di questa stagione per vedere in live streaming Napoli Juventus c'è quella delle emittenti non italiane.

Fine settimana di grande passione con il calcio italiano: c'è la sfida Napoli Juventus, da vedere anche in streaming. Così come è capitato con tutta la prima parte del campionato, anche in questo caso sono numerose opportunità per vedere la sfida in real time da vedere in chiaro. Rispetto ai primi mesi, alcune possibilità per la visione da dispositivi mobile e fissi sono ormai sicure e sono aumentate dal punto di vista numerico le opportunità per lo streaming live, anche gratis. Di interessante c'è la non indispensabilità di un abbonamento con uno delle società proponenti, anche in vista di Napoli Juventus.

Streaming Napoli Juventus con le piattaforme web delle emittenti non italiane

Tra le novità di questa stagione per il live streaming c'è quella delle emittenti non italiane. Anche se la cronaca non è in lingua italiana, non sono previsti blocchi, pubblicità invasive e spam. Bisogna però essere sicuri di trovare la soluzione più adatta ovvero quella non soggetta a blocchi geografici e non è così semplice e scontato. Tra le opportunità per Napoli Juventus segnaliamo quelle di

Serbia con Radio-televizija Srbije, Paraguay con Sistema Nacional De Television, Malta con Public Broadcasting Services Limited, Suriname con Surinaamse Televisie Stichting, Svezia con Modern Times Group, Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal, Slovacchia con Slovenská Televízia, Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands, Repubblica Ceca con Ceská Televize, Svizzera con Schweizer Radio und Fernsehen.

Premium e Sky per Napoli Juventus in streaming italiano

Sky mette sul piatto due strade per vedere lo streaming italiano di Napoli Juventus. La prima è la piattaforma web Now TV che non richiede alcun contratto ma è a pagamento. Il costo della sfida è di 9,99 euro, ma con la possibilità di stipulare ticket mensili al costo di 19,99 euro, o mini abbonamenti per l'intera stagione a 99,99 euro. La visione di tutte le sfide di una sola compagine, attraverso il ticket Squadra del cuore, richiede un impegno di spesa di 99,99 euro. La seconda è l'app Sky Go, solo per abbonati. Anche se gratuitamente scaricabile e consente l'accesso anche al resto della programmazione, la fruizione è legata alla sottoscrizione di un contratto con l'emittente satellitare. L'offerta di Mediaset per la visione on demand di Napoli Juventus è Premium Play, disponibile su tutte le piattaforme collegabili al web ovvero PC e Mac, smartphone e tablet, passando per smart TV e decoder, Xbox, Chromecast e smart cam.

Napoli Juventus streaming gratis con i portali dei bookmakers

Ed ecco poi lo streaming di Napoli Juventus con i portali dei bookmaker. Ma con due limiti: il primo coinvolge gli utenti che devono quasi sempre essere registrati, essere attivi ovvero disporre di un conto aperto e dimostrare come le puntate siano frequenti. Il secondo riguarda i contenuti considerando che non sono trasmesse tutte le sfide, ma viene fatta una selezione anche in base alla gestione dei diritti alla proposizione delle immagini. E in questo quadro rientra anche Napoli Juventus.