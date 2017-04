Napoli Juventus streaming e elenco siti web legali aggiornato

Non è difficile riuscire a vedere in streaming italiano Napoli Juventus poiché le opportunità offerte dal web sono tante, anche gratis. L'elenco siti web legali aggiornato si allunga di mese in mese e nel caso in cui ci si rivolga a Sky e Mediaset Premium non è affatto necessario abbonarsi. In qualche modo si tratta di una risposta alle tante soluzioni paralleli ma illegali che mandano in scena il live streaming gratis senza autorizzazione. Tra l'altro i portali di questo tipo, oltre a non garantire un'adeguata esperienza di visione, a proporre la cronaca in lingua straniera e portare con sé tanto spam, sono alle prese con grane giudiziarie. In ogni caso, come stiamo per vedere, oltre alle classiche strade di Sky e Mediaset Premium, ci sono varie strade da percorrere per lo streaming italiano.

Napoli Juventus: vedere streaming con le piattaforme fuori confine

Ci sono ancora alcun passaggi legali da chiarire, tuttavia lo streaming di Napoli Juventus attraverso i siti delle emittenti fuori confine rappresenta un'opzione aggiuntiva e concreta. Qualche nome di emittente a cui fare riferimento?

In Bosnia ed Erzegovina con Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, in Ecuador con RedTeleSistema, in Georgia con Georgia Public Broadcasting, in Croazia con Hrvatska radiotelevizija, in Cipro con Cyprus Broadcasting Corporation, in Finlandia con Yleisradio Oy, in Colombia con Radio Cadena Nacional, in Cina con China Central Television, in Germania con Zweites Deutsches Fernsehen.

In ogni caso, non tutti i siti web, rileviamo, trasmettono le immagini in live streming per via di blocchi geografici che impediscono la visione al di fuori dei Paesi di provenienza.

Streaming Napoli Juventus con i portali dei bookmaker dentro confine

Una strada alternativa da prendere in considerazione per la visione di Napoli Juventus streaming è quella dei portali dei bookmaker. Non è così scontato riuscire a vedere la sfida in real time poiché nella maggior parte dei casi occorre registrarsi, avere un conto aperto ed essere giocatori attivi. Alcuni siti non trasmettono il live streaming delle sfide delle compagini dei propri campionati ma solo di quelli esteri limitando così le possibilità. A ogni modo è possibile tentare di vedere Napoli Juventus anche con i portali più frequentati in Italia.

Vedere Napoli Juventus in streaming con Premium e Sky

Gli utenti italiani possono fare affidamento a Sky e Premium per lo streaming italiano di Napoli Juventus. Sky mostra una minore rigidità nel live streaming. Mette a disposizione uno strumento solo per abbonati ovvero Sky Go, app scaricabile da tutti, ma per cui serve diventare clienti dell'emittente, ma anche Now TV che non richiede legami con Sky. Può infatti essere acquistata la sola Napoli Juventus a 9,99 euro da vedere su PC o sul proprio smartphone o tablet, così come sottoscrivere un ticket mensile a 19,99 euro o stagionale a 99,99 euro. Lo streaming italiano di Napoli Juventus con Premium passa invece da Premium Play, raggiungibile via app o via browser, ma solo per gli abbonati. Ed è fruibile da PC, Mac, smartphone, tablet, Xbox One, Xbox 360, Chromecast.