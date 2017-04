Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Giovannini, Orlandi, Di Michele

Sono diversi i motivi che nel corso di questi anni hanno letteralmente bloccato ogni possibilità di attuazione di profonde novità per le pensioni tali da modificare le attuali e rigide norme pensionistiche, primo tra tutti la mancanza di quelle risorse economiche necessarie proprio per la loro attuazione. Si tratta di soldi che effettivamente il nostro Paese non ha ma che se, nel corso del tempo ha avuto, ha preferito investire in altre misure considerate sempre prioritarie rispetto alle novità per le pensioni, nonostante i conclamati vantaggi che esse avrebbero, da rilancio di occupazione, a nuova spinta per produttività, a risparmi, e che potrebbe anche risparmiare attraverso un concreto piano di revisione della spesa pubblica o una serrata lotta all’evasione fiscale, che permetterebbe, stando a quanto riportano le ultime notizie, di avere soldi per risolvere ogni problema che l’Italia ha.

Le ultime posizioni di Giovannini e impatto su novità per le pensioni

Il fenomeno dell’evasione fiscale in Italia, ormai lo sappiamo, è sempre più dilagante e, secondo le ultime notizie rese note dal presidente della Commissione per la redazione della ‘Relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva’, Enrico Giovannini’, l'evasione fiscale e contributiva nel Belpaese si aggirerebbe in media sui 110 miliardi di euro l'anno, una cifra enorme chiaramente enorme. Secondo il Dicastero dell’Economia, l'evasione fiscale e contributiva nel 2014 è arrivata a quota 111,6 miliardi, in aumento rispetto ai 109,8 miliardi del 2013 e 107,6 miliardi del 2012. Inoltre, rispetto al 2013, si registrerebbe un aumento di 1,8 miliardi di euro (+1,7%), dato da un incremento di 844 milioni dall’evasione fiscale (+0,8%) e per 1.007 milioni dall’evasione contributiva (+9,8% rispetto al 2013). E’ ben chiaro come solo attraverso una profonda e capillare lotta all’evasione fiscale, senza dimenticare le truffe, si potrebbero recuperare soldi che permetterebbero non solo di attuare le novità per le pensioni tanto importanti e tanto auspicate, ma anche altri provvedimenti strutturali e universali per tutti. E senza alcun problema di budget.

Le ultime affermazioni Orlandi e conseguenze per novità per le pensioni

Dal canto suo, il presidente dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, si dice pronta a dare il via concreto a questa lotta capillare contro l'evasione fiscale, con l’avvio di una nuova fase di lotta contro i reati tributari che rientreranno nel piano per il contrasto all’evasione fiscale che interesserà piccoli contribuenti e soprattutto gli illeciti fiscali delle grandi realtà internazionali, tra nuova rottamazione delle cartelle Equitalia, volontary disclosure, contrasto all’evasione digitale. E si tratta di misure che potrebbero condurre al recupero di decine e centinaia di quei miliardi di euro che l’Italia avrebbe la possibilità di impiegare per la realizzazione di importanti provvedimenti volti alla crescita economica reale del nostro Paese, tra novità per le pensioni strutturali e valide finalmente per tutti, come quota 100 o quota 41 per tutti senza penalità, senza doversi preoccupare di budget e platee, ma non solo.

Le ultime posizioni di Di Michele e conseguenze per novità per le pensioni

I miliardi di evasione fiscale attestati comprendono anche i mancati versamenti per le pensioni di cui ha parlato Gabriella Di Michele, direttrice dell’ente per le pensioni, che ne ha sottolineato il peso importante, perché il mancato versamento delle pensioni crea un forte deficit dell’ente di gestione delle pensioni che è già emerso chiaramente, come dimostrano le ultime notizie relative alla messa in bilancio dei crediti inesigibili tanto che lo stesso Comitato di garanzia dell’ente non ha dato l’ok all’approvazione dei conti ancora bloccati. Il mancato versamento delle pensioni e l’evasione fiscale, in generale, sono, inoltre, molto dannosi perché sottraggono un budget importante che potrebbe permettere di attuare tutte le iniziative che si vorrebbero, novità per le pensioni profonde comprese.