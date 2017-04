Streaming Napoli Juventus: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

È la partita che nel capoluogo campano aspettano per un anno intero. E questa volta i tifosi partenopei potranno farsi una scorpacciata con Napoli Juventus visto che dopo la sfida di campionato che chiuderà, domenica sera, la trentesima giornata del campionato di Serie A, ci sarà subito il bis in Coppa Italia per la semifinale di ritorno.

Occhi puntati sul San Paolo, dunque, dove potrebbe decidersi una buona fetta della stagione nel caso in cui i bianconeri riescano nella difficile impresa di sbancare il San Paolo. Che sarà una bolgia ancora più assordante quando l’ex idolo di Napoli etichettato poi come traditore appena si seppe della scelta di vestire i colori bianconeri, Gonzalo Higuain sbucherà dal tunnel degli spogliatoi per fare il suo ingresso in campo.

Non si conosce ancora in via ufficiale l’accoglienza che i settori più caldi del tifo partenopeo riserveranno al Pipita ma la certezza è quella che la Juventus troverà un ambiente molto, molto caldo. E chi non potrà essere presente sulle tribune del San Paolo potrà comunque vedere live gratis questo evento cercando i siti che potrebbero mandare le immagini in streaming.

Napoli Juventus recupera Hysaj

Sarri potrà contare sull’intero organico in vista della sfida che vale un’intera stagione. Dopo Reina, che aveva lasciato anzitempo il ritiro della nazionale spagnola per fastidi muscolari al polpaccio, recupera anche l’albanese Hysay che dovrebbe regolarmente scendere in campo sulla fascia destra. L’unico indisponibile resta Tonelli. Ghoulam potrà regolarmente correre a briglia sciolte sulla sua fascia di competenza.

La coppia centrale dovrebbe essere composta da Albiol e Koulibaly tenuto a riposo precauzionalmente contro l’Empoli proprio perché diffidato. A centrocampo non mancherà il capitano Marek Hamsik che vuole tornare a fare gol alla Vecchia Signora, al suo fianco Diawara dovrebbe far coppia con Allan. In attacco ancora fiducia al tridente leggero Callejon, Mertens e Insigne.

Napoli Juventus dubbi per Benatia e Sturaro

Dubbi per Benatia e Sturaro. Allegri probabilmente non potrà usufruire dell’apporto di questi due calciatori, e nemmeno di Pjaca sfortunato protagonista con la sua nazionale vista la rottura del crociato del ginocchio destro e costretto a dire addio al finale di stagione.

Tra le altre cose anche Mandzukic, stando alle ultime indiscrezioni di casa Juventus dovrebbe farcela a causa di un’infiammazione al ginocchio. Allegri valuterà le condizioni del gigante croato e deciderà solo poche ore prima del fischio di inizio se schierarlo in campo. Un bel guaio per il tecnico livornese.

Vedere Napoli Juventus Serie A in streaming

Vedere Napoli Juventus, la sfida di cartello della trentesima giornata di Serie A in streaming, sarà una delle tante opzioni che i tifosi delle squadre, ma anche appassionati e simpatizzanti potranno scegliere. Certo chi ha l’abbonamento difficilmente rinuncerà alla sua comoda postazione in salotto per vedere la partita attraverso la pay per view, ma saranno in tanti a optare per questa modalità o per quella offerta dai diversi siti dei bookmakers che potrebbero trasmettere ugualmente il match anche se in questo caso bisognerà iscriversi prima alla piattaforma e poi dimostrare di essere attivi, cioè di scommettere con una certa frequenza.

Per quanto riguarda lo streaming esistono diversi siti web che consentono di vedere le sfide del campionato italiano in maniera sicura e legale perché hanno acquistato i diritti del campionato italiano di calcio al di fuori dei confini italiani. Tra quelli che potrebbero mandare le immagini con più probabilità segnaliamo Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Cina China Central Television, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Broadcasting Corporation, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia.

Siti che offrono anche una buona qualità audio e video. Sky Go e Mediaset Play rappresentano le alternative migliori per quelli che posseggono l’abbonamento. Da segnalare anche l’offerta di Now Tv che mette a disposizione la propria piattaforma gratuitamente per quattordici giorni.