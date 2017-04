Napoli Juventus streaming. Come e dove vedere link

Napoli Juventus per le frange più calde del tifo azzurro rappresenta quasi una finale scudetto. Battere i bianconeri, infatti, per queste persone, ha lo stesso sapore di conquistare il tricolore

Napoli Juventus è una delle sfide più attese dell’intero campionato di Serie A. Almeno per i tifosi partenopei che vivono questa sfida come una sorta di finale scudetto. Almeno per le frange più estreme, che vivono la rivalità con quello che la squadra di Allegri rappresenta al di là dell’aspetto sportivo quotidianamente, battere la Vecchia Signora ha lo stesso sapore di conquistare uno scudetto.

Un ambiente già caldo di per sé, quindi, in occasioni come queste diventa incandescente. Soprattutto ora che a cavallo tra domenica sera e mercoledì sera i bianconeri faranno visita per ben due volte al San Paolo. E anche perché, è bene non dimenticarlo, tra le fila dei torinesi quest’anno ci sarà un calciatore in più. Un campione. Che ha Napoli ha scritto la storia prima di lasciare il capoluogo partenopeo a caccia di lidi più interessanti dal punto di vista economico, ma soprattutto sportivo.

Ovviamente si parla di Gonzalo Higuain vero e proprio idolo nei tre anni di permanenza alle falde del Vesuvio prima di essere scaricato impietosamente e bollato come traditore quando, l’estate scorsa, si è materializzato l’incubo peggiore per i supporters azzurri: il passaggio alla rivale più odiata, sportivamente parlando, e temuta. Chi volesse provare lo streaming starà già pensando a come e dove vedere la sfida e a dare inizio alle ricerche dei link che potrebbero offrire questa possibilità.

Napoli Juventus ballottaggio Diawara-Jorginho

Buone notizie per Maurizio Sarri che potrà disporre sia del portiere Reina che di Hysaj, usciti acciaccati dagli impegni con le rispettive nazionali ma che hanno recuperato e potranno essere della partita fin dal primo minuto. Solito ballottaggio a centrocampo tra Diawara e Jorginho, con il primo che appare favorito leggermente per dare maggiore fisicità al reparto nevralgico azzurro.

Il terzo componente, vista l’inamovibilità del capitano Hamsik, potrebbe essere Allan che potrebbe relegare alla panchina sia Zielinski che Rog pronti a subentrare nel corso della partita. Milik dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina per lasciare spazio al tridente offensivo dei piccoli Insigne, Mertens e Callejon.

Napoli Juventus rebus Manduzkic

L’emergenza si è configurata improvvisa in casa Juventus dove in poche ore Allegri si è visto costretto a trovare un’alternativa al solito modulo bianconero. L’infortunio occorso a Pjaca, sostituto ideale della Joya, ha reso più grave la non ottimale condizione di Paulo Dybala. E a questo impasse si aggiunge il rebus Mandzukic.

Il gigante croato potrebbe non farcela a recuperare dall’infiammazione al ginocchio che gli ha impedito di allenarsi regolarmente in settimana. Un bel problema per il tecnico livornese che dovrebbe affidare tutte le sue chance al Pipita Higuain sperando nella sua voglia di rivalsa contro un ambiente che gli sarà a dir poco ostile.

Dove e come vedere Napoli Juventus in streaming

Anche Napoli Juventus potrebbe essere vista in streaming. La soluzione più semplice ed immediata è quella di scegliere Sky Sport e Mediaset Premium che offrono gratuitamente, ovviamente solo agli abbonati, le rispettive piattaforme streaming Sky Go e Premium Play in maniera del tutto gratuita. Chi non ha un abbonamento invece può scegliere Now TV che offre la possibilità di acquistare una sola partita anche a chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre il canale satellitare oppure permette di vedere gratuitamente, per quattordici giorni la sua piattaforma.

È inoltre possibile imbattersi nei siti delle emittenti satellitari che operano fuori dai confini nazionali che, avendo comprato i diritti del campionato italiano all’estero, trasmettono le immagini in streaming online sui propri siti web in maniera del tutto legale. Qualche esempio su dove e come vedere la partita Napoli Juventus? Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia. Da non dimenticare la possibilità offerta dai siti dei bookmakers che però presentano una serie di limiti non trascurabili.