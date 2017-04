Napoli Juventus streaming. Siti web. Dove e come vedere

Napoli Juventus non è una sfida come tutte le altre. Una vittoria dei bianconeri significherebbe per la squadra di Allegri mettere una seria ipoteca sul sesto scudetto di fila, quello del record

Alzi la mano chi, tifoso o semplice appassionato di calcio, non abbia fatto di tutto per acquistare un biglietto per Napoli Juventus. E chi, non riuscendoci e magari non potendo contare su altre alternative, non si sia fiondato subito in Rete per cercare i siti web migliori dove vedere i novanta minuti del San Paolo. Anche perché Napoli Juventus non sarà una sfida come tutte le altre e non sarà tradizionale nemmeno il come vedere quello che potrebbe essere un crocevia determinante per i destini delle due squadre.

Una vittoria consegnerebbe, infatti, una grossa fetta del tricolore, il sesto consecutivo, alla Juventus dei record. In caso di successo partenopeo, invece i giochi per la vittoria finale rimarrebbero ancora aperti a patto che la Roma riesca nella non proibitiva impresa di battere in casa l’Empoli. Insomma, Napoli Juventus racchiude una serie interessantissima di motivi per non vale la pena di perderne nemmeno un minuto.

Napoli Juventus Reina e Hysaj recuperano

Reina e Hysaj recuperano in tempo e ce la faranno a scendere in campo nel big match contro la Juventus. Se il portiere spagnolo aveva accusato un’elongazione del soleo destro che aveva consigliato prudenza impedendogli di vestire la maglia della nazionale iberica, per il difensore albanese, uscito dolorante dal match amichevole della sua nazionale contro la Bosnia, ha tenuto con il fiato sospeso Sarri e i tifosi azzurri prima di superare i test fisici che ne hanno certificato la recuperata integrità.

Bisognerà solo vedere come sarà l’approccio con il campo per vedere le reali condizioni. Anche Hamsik ha recuperato al meglio dopo il leggero fastidio muscolare accusato durante la permanenza in Nazionale e sarà il solito baluardo offensivo nel settore nevralgico azzurro.

Napoli Juventus Dybala in precarie condizioni

Se Sarri ha potuto tirare un sospiro di sollievo per aver recuperato in extremis tutti gli acciaccati della sua rosa tranne Tonelli, Allegri probabilmente non potrà mostrare il sorriso a trentadue denti. Il tecnico livornese, infatti, sa di avere un Dybala in precarie condizioni fisiche e Mandzukic che addirittura potrebbe saltare la sfida del San Paolo.

Se si pensa che l’infortunio di Pjaca ha eliminato il sostituto naturale della Joya si capisce come Allegri dovrà basare le sue speranze per lo più sul solo Higuain. Proprio contro il Napoli. Proprio in una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per il verdetto finale.

Dove e come vedere Napoli Juventus in streaming

Per decidere dove e come vedere Napoli Juventus in tanti sceglieranno lo streaming. Le soluzioni migliori sono quelle offerte dai siti web delle emittenti satellitari che operano fuori dai confini nazionali come, per esempio, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Finlandia Yleisradio Oy, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg Australia Special Broadcasting Service, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Birmania Myanmar, Georgia Georgia Public Broadcasting, Austria Österreichischer Rundfunk, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Cina China Central Television, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Colombia Radio Cadena Nacional, che garantiscono anche una buona qualità audio e video.

Sky Go e Mediaset Play, le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium possono essere invece utilizzate da chi ha sottoscritto un abbonamento. Interessante l’offerta di Now Tv che garantisce, a chi non ha un abbonamento la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni. Infine da provare anche i portali dei bookmakers stranieri che potrebbero trasmettere le partite della Serie A sulle proprie piattaforme. In tal caso per gli utenti sarà obbligatorio iscriversi alla piattaforma e dimostrare di essere attivi, cioè di scommettere con una certa regolarità.