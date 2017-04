Napoli Juventus streaming quando e come

Quella tra Napoli e Juventus è una rivalità storica. Come non ricordare Altafini autore della rete decisiva che regalò lo scudetto ai bianconeri nel 1975 contro gli ex compagni di squadra partenopei?

A Napoli si respira l’atmosfera delle grandi occasioni e senza dubbio Napoli Juventus lo è. Tante le sfide epiche tra questi due mondi così diversi eppure così simili per certi aspetti. Maradona contro Platini, e prima ancora Altafini “Core ‘ngrato” per quel gol a due minuti dallo scadere che nel 1975 consegnò l’ennesimo scudetto ai bianconeri strappandolo dai sogni e dalle maglie dei partenopei che chiusero secondi, sono solo alcuni dei punti salienti di una rivalità che, come spesso accade tra due poli contrapposti che per esistere devono giocoforza alimentarsi a vicenda, appare eterna, come il moto perpetuo.

E proprio le parole di Altafini, ex azzurro ceduto alla Juventus nel 1972 insieme all’altro grande campione sacrificato sulla rotta Napoli Torino che risponde al nome di Dino Zoff, potrebbero risuonare sinistramente profetiche alla vigilia di questa sfida così attesa. Il brasiliano, infatti, dichiarò senza peli sulla lingua che il suo gol era una giusta punizione per i fischi subiti durante quei novanta minuti decisivi per lo scudetto. Se ai napoletani, popolo molto scaramantico, dovessero fischiare le orecchie allora sarà meglio cambiare strategia nei confronti di Higuain.

Ciro Ferrara e Paolo Cannavaro sono gli ultimi di questa lista speciale di migranti prima del caso che ha suscitato indubbiamente maggior risentimento nei supporters azzurri: quel Gonzalo Higuain che ha impiegato pochissimi minuti, il tempo di una firma, a trasformarsi da eroe a ‘traditore’ della patria. Ma si sa che l’odio, l’amarezza sono solo facce diverse della stessa medaglia dell’amore che un intero popolo ha riversato, soprattutto durante la scorsa stagione, verso il fuoriclasse argentino. Saranno in tanti quelli che, non potendosi recare al San Paolo, cercheranno di vedere Napoli Juventus in streaming. Quando e come saranno oggetto di approfondimenti successivi.

Napoli Juventus tutti a disposizione per Sarri

Tutti a disposizione per Maurizio Sarri nella sfida più importante dell’anno almeno per il popolo azzurro. Nel 4-3-3 di ordinanza dei partenopei spazio quindi a Reina tra i pali e a Hysaj regolarmente schierato sulla fascia destra. Albiol e Koulibaly costituiranno la cerniera centrale mentre Ghoulam proverà a dominare la fascia sinistra. Salgono le quotazioni di Jorginho per giostrare in cabina di regia con Allan alla sua destra e l’immancabile Hamsik a sinistra. Mertens, Callejon e Insigne proveranno a bucare le mani di Buffon.

Napoli Juventus Mandzukic affaticato

Massimiliano Allegri ha dovuto fare i conti con una realtà molto amara: le nazionali a volte nascondono sorprese tremende. Come quella che ha riguardato Pjaca costretto a un lungo stop di sei mesi dopo la rottura dei legamenti del ginocchio durante l’impegno con la propria nazionale.

Anche Mandzukic è affaticato e Dybala deve ancora smaltire i postumi dei viaggi intercontinentali. Insomma la Juventus si presenterà al San Paolo con qualche acciacco di troppo, soprattutto nel settore avanzato del campo. Particolare che potrebbe spingere il tecnico toscano a schierare il più classico 3-5-2 invece che il tanto decantato 4-2-3-1.

Quando e come vedere Napoli Juventus in streaming

Una sfida del genere, per l’importanza che potrà avere sulle prospettive degli azzurri o dei bianconeri in caso di vittoria, scatenerà certamente la ressa a Napoli. Sarà un’intera città a sostenere il Napoli in questa partita contro la Juventus. Una concitazione che si riverbererà febbrilmente alla ricerca dei siti giusti e per decidere quando e come vedere Napoli Juventus in streaming.

Una delle modalità più gettonate in Italia è quella di ricercare i siti delle emittenti satellitari che operano oltre confine. Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Cina China Central Television, Birmania Myanmar, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television LuxembourgIndonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, National TV, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Colombia Radio Cadena Nacional, Honduras Televicentro, sono solo alcuni di quelli che potrebbero mandare le immagini del San Paolo.

A questi bisogna aggiungere le piattaforme streaming di Mediaset Premium e Sky, ovvero Mediaset Play e Sky Go che garantiscono anche la telecronaca in italiano. Da valutare poi la proposta di Now Tv che offre la visione gratuita del suo pacchetto per quattordici giorni oppure la possibilità di utilizzare i siti dei bookmakers stranieri. Ma bisogna conoscere i limiti che questa opportunità comporta come l’obbligo di iscriversi alla piattaforma e scommettere in maniera frequente.