Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Gutgeld, Gay, Scotto

Sono diverse le personalità politiche che nel corso di queste settimane hanno dimostrato posizioni differenti su eventuali provvedimenti da attuare e strategie da seguire per riuscire nell’intento di centrare una nuova concreta crescita economica. L’intenzione, soprattutto stando alle ultime notizie, era quella di rompere con le strategie precedenti, che non hanno sortito i risultati attesi, come la norma per l’occupazione approvata dal precedente esecutivo, e andare oltre, anche con misure impopolari, come quelle annunciate dal premier. In realtà, le ultime e ultimissime notizie, nonostante le buone intenzioni dei giorni scorsi, tornano a parlare di una ripresa delle stesse errate strategie precedenti.

Se, infatti, l’attuale premier solo dieci giorni fa circa aveva annunciato di essere pronto a mettere in atto misure, anche impopolari, ma importanti per ricavare nuove risorse, come cancellazione, tagli e revisione di alcuni bonus e agevolazioni fiscali e alcune tipologie di pensioni, come baby pensioni o pensioni di assistenza, ed estensione della fatturazione elettronica a tutti, le ultime notizie si concentrano sulla nuova idea di tagliare, di nuovo, le imposte sull’occupazione. Ancora una volta, dunque, misure per il lavoro che comunque costerebbero un bel po’, circa 15 miliardi di euro secondo quanto detto, piuttosto che importanti novità per le pensioni come quota 100 (che costerebbe 7 miliardi di euro) e quota 41 per tutti (che costerebbe 5 miliardi), che permetterebbero di rilanciare l’occupazione giovanile, avviando un ciclo economico positivo, molto più del taglio delle imposte per le nuove occupazioni. Per tornare a percorrere il sentiero della reale crescita, sarebbe preferibile che l’esecutivo attuale si staccasse dal precedente, evitando di seguirne le strategie errate che potrebbero portare ad ulteriori errori e sprechi, andando avanti con ulteriori novità.

Le ultime affermazioni di Gutgeld e conseguenze per novità per le pensioni

Yoram Gutgled, tra gli economisti della maggioranza che starebbe contribuendo alla stesura del nuovo programma di lavoro, ha affermato, come riportano le ultime notizie, che la riduzione delle imposte sulla occupazione vada bene ma se valida per tutti i lavoratori, non solo per i nuovi occupati, e rappresenterebbe una misura anche si sostegno alle famiglie. Ma Gutgeld è anche colui che già tempo fa ha proposto quel piano di cambiamenti peggiorativi di tagli e revisioni di agevolazioni fiscali alle famiglie e alcune tipologie di pensioni importanti, come ribadito qualche giorno fa dal premier attuale, per risparmiare il budget necessario per l’approvazione di successivi provvedimenti, comprese le novità per le pensioni, positivi per tutti.

Le ultime posizioni di Gay e impatto su novità per le pensioni

Di nuovo cambio si strada per gli industriali e anche in questo caso si ha la dimostrazione come si continuino a seguire le strategie precedenti. Confindustria, come ben sappiamo, è stata sempre favorevole all’approvazione di importanti novità per le pensioni soprattutto perché collegate all’occupazione. Poi, quando l’ex premier annunciò tagli di imposte per occupazione e imprese, gli industriali sembrarono appoggiare il piano, per poi tornare a sostenere come più vantaggiose le novità per le pensioni.

Oggi, a distanza di tempo, come riportano le ultime notizie, la situazione di un nuovo cambio di rotta sembrerebbe essersi ripresentata e quella Confindustria che in questi mesi ha continuato a richiedere e ribadire l’importanza delle novità per le pensioni torna a sostenere la nuova proposta di ulteriore taglio delle imposte sull’occupazione. Il presidente dei giovani industriali, Marco Gay, avrebbe chiaramente affermato che in un contesto come quello che l’Italia sta vivendo sarebbe bene porre particolare attenzione soprattutto alle imprese, perseguendo l’obiettivo è di inserire i giovani nel mondo occupazionale, riducendo il costo del lavoro.

Le ultime affermazioni di Scotto e conseguenze su novità per le pensioni

Arturo Scotto è tra coloro che chiedono all’esecutivo un cambio di strategia, con quel Mdp che potrebbe fare la differenze proprio nell’appoggio all’esecutivo, e che sostiene misure e aiuti per la famiglia. Ma non solo: Scotto ha anche affermato di essere favorevole all’approvazione di novità per le pensioni di revisione dell’attuale sistema, perché collegate ad un rilancio dell’occupazione, soprattutto giovanile, che innescherebbe un intero ciclo positivo di rilancio della stessa economica in generale.