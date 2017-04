Pensioni ultime notizie e prospettive novità della settimana per novità mini pensioni, quota 100, quota 41

Si apre una importante settimana, ricca di appuntamenti che potrebbero definire tempi e prossimi passaggi da attuare in relazione a diversi provvedimenti. Le ultime notizie confermano, infatti, l’appuntamento con:

ultime definizioni delle misure da inserire nel nuovo iter economico;

ritorno in Aula del Dl Concorrenza; prima riunione per momento successivo per le ulteriori novità per le pensioni; presentazione atti finali.

Ultime definizioni per misure da inserire in nuovo iter economico e cosa aspettarsi per novità per le pensioni

Nei prossimi giorni continueranno le discussioni per decidere quali misure inserire nel nuovo iter economico, ma contemporaneamente si dovrà concludere la manovrina da 3,4 miliardi di euro che l’Italia deve presentare alla Comunità e senza la quale rischia che venga aperta una nuova procedura di infrazione nei nostri confronti, che significherebbe bloccare ogni possibilità di intervento importante e strutturale, che finirebbe sotto lo stesso controllo della stessa Comunità. L’iter economico deve essere presentato, nella sua prima stesura, entro il 10 aprile e, anche se si è detto che si cercano margini per introdurvi anche novità per le pensioni ulteriori, non ci saranno certo nella prima bozza, dati i tempi stretti. Sono tuttavia ancora incerte le misure che potrebbero rientrarvi tra annunci e successive smentite che non rendono il quadro della situazione poi tanto chiaro.

Qualche settimana fa, infatti, il premier aveva parlato di possibilità di misure come tagli, cancellazioni e revisioni di alcune agevolazioni fiscali, bonus e alcune tipologie di pensioni stesse, come pensioni di assistenza o baby pensioni, da cui si sarebbero potute ricavare importanti risorse economiche, nonché l’estensione della fatturazione elettronica a tutti, che, secondo le stime, potrebbe fruttare ben 41 miliardi di euro. Poi, solo qualche giorno, il dietrofront con la uova intenzione di portare avanti le mosse del precedente esecutivo, ma che si sono rivelate fallimentari, con una nuova riduzione delle imposte sull’occupazione che, stando alle ultime notizie, avrebbe un costo di 15 miliardi. Perché, dunque, se si ha questa disponibilità di budget non viene impiegato per novità per le pensioni di quota 100, che costerebbe 7 miliardi di euro circa, o novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza oneri, che costerebbe 5 miliardi di euro circa?

Dl Concorrenza in Aula e norma collegata a novità per le pensioni

Questa settimana, tra il 4 e il 6, torna in Aula il Dl Concorrenza che sta dividendo particolarmente il mondo politico tra privatizzazioni e liberalizzazioni e che contiene una norma collegata alle novità per le pensioni, misura che, se approvata, darebbe la possibilità a tutti gli iscritti ai fondi delle singole casse di categorie di anticipare l’uscita dal lavoro.

Prima riunione per momento successivo per le ulteriori novità per le pensioni

Mentre si continua a discutere di misure da inserire nel nuovo iter economico, cercando il budget necessario per l’inserimento di ulteriori novità per le pensioni, e il Dl Concorrenza torna in Aula, nei prossimi giorni è in programma la prima riunione per l’avvio del momento successivo per le ulteriori novità per le pensioni che dovrebbe essenzialmente puntare su novità per le pensioni per i giovani e dove si capirà se ci sarà ulteriore spazio per riunioni successive e ulteriori novità per le pensioni. Stando alle ultime e ultimissime notizie, infatti, sembra che le ulteriori novità per le pensioni più fattibili nel momento successivo possano essere

novità per le pensioni in base al tipo di attività che si svolge; novità per le pensioni delle casse di settore; novità per le pensioni per i più giovani.