Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 stesse strategie, uguali errori

Da tempo ormai si parla delle errate scelte del precedente esecutivo che avrebbe investito i soldi disponibili in strategie sbagliate, come la nuova norma per l’occupazione, eppure, nonostante critiche e discussioni, nonostante nuove proposte e dimostrazioni, a conti fatti, che sarebbe stato meglio investire quelle somme, e parliamo di 24 miliardi di euro complessivi, si continua a fare errori. Le ultime notizie, infatti, non sembrano preannunciare nulla di buono: solo qualche settimana fa, infatti, l’attuale premier aveva annunciato di essere pronto a mettere in atto misure, anche impopolari, ma importanti per ricavare nuove risorse economiche ma anche capaci di ridare equità al sistema di aiuti alle famiglie e delle pensioni italiano, come:

cancellazione e tagli di bonus e agevolazioni fiscali; revisione di alcune tipologie di pensioni, come baby pensioni o pensioni di assistenza; estensione della fatturazione elettronica a tutti.

Oggi, invece, la situazione sembra ancora mutata e, stando alle ultime e ultimissime notizie, sembrano pronte a ripetersi le stesse strategie che certamente porteranno ad uguali errori.

Stesse strategie del passato e conseguenze per novità per le pensioni

Le ultime notizie, infatti, confermano una specie di dietrofront da parte dell’esecutivo che avrebbe messo da parte revisione della spesa, da cui secondo le stime si guadagnerebbero circa 7 miliardi di euro, ed estensione della fatturazione elettronica a tutti, da cui secondo le stime si guadagnerebbero circa 41 miliardi di euro, per tornare ad orientarsi nuovamente su novità per il rilancio dell’occupazione, partendo dalla revisione delle imposte per portare ad un aumento del numero degli occupati. E le ultime notizie confermano la riduzione delle imposte di cinque punti chiaramente annunciata dai piani illustrati dal responsabile del Dicastero dell'Occupazione. Per la realizzazione di questo taglio, però, si bloccherebbe quella novità per le pensioni cosiddette di garanzia che avrebbe dovuto essere destinata ai giovani, precari, di oggi per sostenerli nel loro percorso, a tratti, verso un futuro pensionistico certo.

Ed ecco la strategia dell’investimento, ancora, per sostenere l’occupazione, ma, ancora, errata. Per la riduzione delle imposte sul lavoro destinate ai nuovi occupati il costo sarebbe comunque di 15 miliardi di euro. Se consideriamo per la novità delle pensioni di quota 100 servono circa 7 miliardi di euro, che potrebbero arrivare al massimo a 12 compresa la quota 41 per tutti che avrebbe un costo di 5 miliardi di euro, perché allora non dir più che non ci sono i soldi necessari per attuare novità per le pensioni importanti e preferire queste ultime al taglio delle imposte sull’occupazione?

Del resto, come ben sappiamo, queste stesse novità per le pensioni, molto più della decontribuzione sulle nuove assunzioni, avrebbero il vantaggio di rilanciare l’occupazione giovanile, grazie al ricambio generazionale a lavoro che attiverebbero, dando contestuale nuova spinta anche ad efficienza e consumi e avviando così quel ciclo economico positivo destinato a condurre unicamente ad una reale nuove crescita economica dell’Italia. Nonostante il taglio delle imposte, infatti, se continuasse ad esserci l’attuale rigido sistema previdenziale, comunque non si creerebbero le condizioni tali da permettere nuove assunzioni, perché comunque non ci sarebbero posti di lavoro da occupare.