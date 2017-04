Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Leonardi, Baretta, Barbagallo

Il cammino verso la reale approvazione di novità per le pensioni profonde per una revisione degli attuali requisiti di pensione, strutturali e universali per tutti sembra essere ancora complicato: se è vero che da qualche tempo si è tornati prepotentemente a rilanciare sulla necessità di novità per le pensioni importanti per rivedere l’attuale sistema e soprattutto perché strettamente collegate al rilancio dell’occupazione giovanile, è anche vero che a parte, di nuovo, annunci e intenzioni, si continua a non fare nulla di concreto. Mancano i soldi ma soprattutto, stando alle ultime notizie, continua a mancare anche la volontà politica di mettere in atto importanti e ulteriori novità per le pensioni. Se si volesse, infatti, è ormai ben dimostrato, che i soldi si riuscirebbero a trovare. E i timori sono per un nuovo fallimento dei percorsi intrapresi tanto per l’approvazione delle ultime novità per le pensioni, per cui si attendono ancora gli atti finali nuovamente rimandati di qualche giorno, quanto per il momento successivo di discussione di ulteriori novità per le pensioni, che potrebbero essere ancora una volta nulle rispetto a quanto ci si aspettava dopo i dibattiti e gli annunci di queste ultime settimane.

Le ultime posizioni di Leonardi e impatto su novità per le pensioni

Potrebbe ancora tramontare l’ipotesi di attuazione della novità per le pensioni di quota 100, che è stato ampiamente dimostrato essere abbastanza conveniente e vantaggiosa tanto da un punto di vista di costi che implicherebbe (circa 7 miliardi) quanto da un punto di vista di vantaggi che ne deriverebbero tra rilancio dell’occupazione e conseguenze efficienza, nuova spinta ai consumi, e, quindi, generale avvio di un nuovo ciclo economico positivo, cui aveva recentemente aperto anche il nuovo responsabile dei tecnici, Marco Leonardi. Volendo continuare a lavorare sulla strada del suo predecessore, responsabile dei tecnici del precedente esecutivo, Leonardi da tempo, come confermano anche le ultime notizie, ha aperto alla possibilità di attuazione di una nuova analisi tecnica per la fattibilità della quota 100, ma esattamente come accaduto precedentemente, anche ora sembra che la strada verso l’attuazione concreta di questa novità per le pensioni sia nuovamente bloccata.

Le ultime affermazioni di Baretta e conseguenze per novità per le pensioni

Dal canto suo, il sottosegretario al Dicastero dell’Economia, Pier Paolo Baretta, ha nuovamente affermato di non considerare prioritaria l’attuazione delle novità per le pensioni orientandosi maggiormente verso il nuovo annunciato piano di revisione delle imposte sulla occupazione. Nonostante Baretta sia fermo sostenitore della novità per le pensioni di quota 100, di cui è stato fautore insieme al presidente del Comitato ristretto per le pensioni, ritiene, stando alle ultime e ultimissime notizie, che per avviare una nuova crescita e sostenere un rilancio dell’occupazione, soprattutto giovanile, sia più conveniente scegliere la strada della riduzione delle imposte per le assunzioni dei nuovi occupati.

Si tratta di una misura che, come confermano le ultime notizie, richiederebbe comunque 15 miliardi (7 ne servirebbero per la più vantaggiosa novità per le pensioni di quota 100) e rischierebbe, però, di rivelarsi un flop come già accaduto con la norma per l’occupazione introdotta dal precedente esecutivo.

Le ultime posizioni di Barbagallo e ripercussioni sulle novità per le pensioni

Tra spinta alla novità per le pensioni di quota 100 e rilancio di un nuovo taglio delle imposte sull’occupazioni, è piuttosto perplessi il leader della Uil, Carmelo Barbagallo, che, come del resto le altre forze sociali, attende di capire quali sono le effettive intenzioni dell’esecutivo e cosa si ha davvero intenzione di fare per il successivo momento di ulteriori novità per le pensioni. E proprio in virtù di questo momento successivo, è necessario rendersi conto di come proseguire per non tornare a deludere i cittadini e, soprattutto, per evitare di compiere nuovi errori di cui potrebbero risentirne, ancora una volta, e sempre, gli stessi cittadini.