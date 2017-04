Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 i pro e contro della reale fattibilità

Sono tanti gli importanti temi in discussione all’esecutivo che dovrebbero essere portati avanti con il nuovo documento di programmazione economica, importante perché pone le basi per i provvedimenti che saranno poi inseriti nella prossima manovra. E tra questi, l’auspicio, è che vi rientrino anche le novità per le pensioni ulteriori che dovrebbero essere affrontate nel momento successivo che, stando alle ultime notizie, dovrebbe prendere il via proprio ad aprile. Ma quali sono le condizioni di reale fattibilità delle ulteriori novità per le pensioni? Al momento è ancora tutto piuttosto incerto e, come riportano le ultime notizie, vi sono pro e contro alla loro fattibilità. Tra i pro:

nuove elezioni amministrative; intenzione dell'esecutivo di andare avanti con il momento successivo per le novità per le pensioni; perdita di consensi e fiducia da parte del Ministero dell'Economia, da sempre contrario alle novità per le pensioni; possibili misure impopolari da parte dell'attuale esecutivo.

I pro alla reale fattibilità delle novità per le pensioni

Come sopra appena riportato, uno dei pro alla reale fattibilità delle novità per le pensioni sarebbero le elezioni amministrative, occasione che potrebbe essere utile per dare un segnale che qualcosa di positivo si potrà fare per le novità per le pensioni, soprattutto alla luce delle ultime notizie che emergono dai sondaggi condotti tra i cittadini sulle priorità per loro. Le amministrative dovranno puntare sui cittadini per il recupero di voti e consensi ed è chiaro che le campagne elettorali si giocheranno sulle questioni che stanno più a cuore ai cittadini e che, appunto, secondo i sondaggi condotti sono:

questione immigrazione; novità per le pensioni; questione occupazione; stipendi.

La questione pensioni, collegata strettamente alla questione occupazione, è dunque tra le priorità dei cittadini, del resto, ciò che da sempre chiedono è una profonda revisione dell’attuale sistema sia per i lavoratori più anziani stanchi di continuare a rimanere a lavoro obbligatoriamente, sia per i più giovani, che a causa delle attuali norme pensionistiche sono decisamente tagliati fuori dal mondo occupazionale, impossibilitati a crearsi tanto un futuro professionale quanto un futuro privato. Un ulteriore pro alla reale fattibilità delle novità per le pensioni, strettamente collegato alle priorità dei cittadini, è l’intenzione dichiarata dall’esecutivo di voler portare avanti il momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni, posizione che ribadisce la volontà di cercare di fare qualcosa di nuovo.

Ma non solo: la reale fattibilità delle novità per le pensioni potrebbe essere sostenuta dal fatto che, stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, il Ministero dell’Economia, da sempre principale oppositore delle novità per le pensioni, che da sempre giudica le profonde novità per le pensioni di quota 100 e quota 41 per tutti senza oneri troppo costose e non prioritarie, sta perdendo consensi e fiducia, e questa situazione potrebbe rappresentare una possibilità di rilancio delle novità per le pensioni oltre chi da sempre non ne è favorevole. Inoltre, sembra che l’attuale esecutivo, volendo davvero, potrebbe creare le situazioni ideali per l’attuazione di importanti novità per le pensioni, recuperando le risorse economiche necessarie a al momento mancanti, mettendo in atto misure, anche impopolari, di revisione della spesa pubblica.

Del resto, non dovendo ripresentarsi alle prossime elezioni politiche, l’attuale premier potrebbe anche percorrere questa strada perché pur se impopolari le misure non ha bisogno di conquistare consensi ma di permettere all’Italia di crearsi le condizioni ideali per una nuova concreta ricrescita economica. E in questa situazione, è chiaro che potrebbe tranquillamente allontanarsi dalle strategie del precedente esecutivo, soprattutto perché, stando a quanto riportano le ultime notizie, se così dovesse fare sarebbe sostenuto da Mpd ed ex Ncd. Resta, dunque, da capire se effettivamente andrà avanti con quel piano di tagli e revisioni annunciato circa 10 giorni fa, cosa che sosterebbero realmente la fattibilità delle novità per le pensioni, o se, invece, seguirà le strategie dell’attuale maggioranza, tagliando nuovamente il costo dell’occupazione.

I contro alla reale fattibilità delle novità per le pensioni

Insieme ai pro che aprirebbero la strada alla reale fattibilità delle novità per le pensioni importanti, le ultime notizie parlano anche di una serie di contro, a partire dal fatto che se davvero l’esecutivo attuale decidesse di andare avanti con le stesse strategie del precedente esecutivo, tagliando, come detto, il costo dell’occupazione, a parte che rischierebbe di incorrere nell’errore già compiuto proprio dal precedente esecutivo, ma sottrarrebbe risorse all’attuazione di novità per le pensioni, considerando che il piano di riduzione dell’imposta sull’occupazione avrebbe un costo, stando alle ultime e ultimissime notizie, comunque di 15 miliardi di euro.

Altro contro deriverebbe da fatto che se si decidesse di non fare nulla di importante e concreto ma solo, ancora una volta, operazioni di sistemazione dei conti come per la manovra da 3,4 miliardi, e se si decidesse di evitare una manovra lacrime e sangue, proprio per scongiurare la perdita di fiducia e consensi in vista delle prossime elezioni sia amministrative che politiche, non si alzerebbe, da una parte, alcuna imposta, ma, dall’altra, tutto rimarrebbe ancora una volta bloccato.