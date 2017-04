Streaming Pescara Milan: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Le difficoltà societarie legate all’ormai famigerato closing, che però sembra essere giunto al momento finale, e quelle in campo dovute per la maggior parte ai tanti infortuni che hanno costellato questa stagione per di Serie A i rossoneri non hanno intaccato la determinazione di Vincenzo Montella. Tecnico abile che merita ampiamente la conferma sulla panchina rossonera per quanto fatto durante questa stagione di transizione.

Pescara Milan potrebbe dare una svolta al campionato rossonero che dopo i fasti di Doha con la vittoria della Supercoppa Italiana ai danni della Juventus sembrava destinato all’anonimato e invece, grazie al colpo di coda delle ultime settimane, potrebbe riaccendersi improvvisamente di interesse. È quello che sperano i tifosi rossoneri che non perderanno l’occasione di vedere questa sfida live gratis anche sui siti streaming. Missione da compiere: la conquista dei tre punti.

Pescara Milan spazio per Caprari nel tridente offensivo

Zampano tornerà sulla linea di difesa a discapito di Crescenzi dopo essere stato schierato in una posizione poco consona da Zeman contro l’Atalanta. Spazio per Caprari nel tridente offensivo abruzzese. Mentre il boemo dovrà fronteggiare anche qualche problema nel cuore della difesa visto che Coda non ce la farà ad essere in campo come Campagnaro vittima di un risentimento muscolare. Queste dinamiche aprono le porte a Fornasier che dovrebbe indossare una maglia da titolare. In mezzo al campo Bruno torna disponibile ed insidia Muntari per un posto da titolare.

Pescara Milan riconferma per De Sciglio e Vangioni

Montella pensa alla riconferma per De Sciglio e Vangioni, mentre al centro della difesa sembra prendere corpo l’ipotesi Paletta-Romagnoli come coppia centrale. Zapata potrebbe godere di un po’ di riposo dopo gli impegni con la nazionale colombiana: in alternativa il difensore azzurro a sinistra a scapito dell’ex River Plate. Suso non dovrebbe recuperare dalle noie fisiche che lo costringeranno probabilmente a saltare l’impegno e questo significa che Ocampos potrà scendere in campo dal primo minuto. Sull’altro esterno l’inamovibile Deulofeu farà reparto insieme a Lapadula, grande ex della gara, che dovrebbe vincere stavolta il ballottaggio con Bacca.

Pescara Milan live gratis su siti streaming

E allora quelli che proveranno ad avvalersi di questa opportunità staranno provando a capire in queste ore come vedere Pescara Milan live gratis in streaming. I siti migliori, che offrono garanzie sotto l’aspetto della legalità e anche della sicurezza, anche se su questa vicenda non esiste ancora un parere unanime dei tribunali europei che non sono ancora riusciti a trovare un punto di accordo, sono quelli che operano fuori dai confini italiani e hanno acquistato i diritti del campionato italiano.

Ad esempio Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Australia Special Broadcasting Service, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro.

Per chi cerca una qualità ancora maggiore e ha sottoscritto l’abbonamento resta in piedi l’offerta streaming di Sky e Mediaset Premium rispettivamente con Sky Go e Mediaset Play. I non abbonati possono valutare l’offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni oppure provare con i siti dei bookmakers che però richiedono l’iscrizione obbligatoria e non sempre rendono possibile la visione dell’evento prescelto.