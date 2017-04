Pescara Milan streaming. Come e dove vedere link

Vincenzo Montella non ci sta a considerare Pescara Milan una pratica chiusa già in partenza. E fa bene a tenere i suoi sulla corda. Il sogno europeo, a lungo accarezzato è di nuovo a portata di mano

Non tragga in inganno la classifica. Pescara Milan sarà un impegno molto delicato per i rossoneri. Vincenzo Montella non ci sta a considerare la sfida agli abruzzesi una pratica chiusa già in partenza. E fa bene il tecnico di Pomigliano d’Arco a tenere i suoi sulla corda. Il sogno europeo, a lungo accarezzato e poi di colpo sfuggito, è di nuovo a portata di mano. Ma è vietato sbagliare e quella contro la squadra di Zeman può presto trasformarsi nella più classica buccia di banana.

Montella è troppo intelligente, e ha anche molta stima nei confronti del boemo, per pensare che i rossoneri si troveranno di fronte una squadra dimessa e rassegnata alla retrocessione. Cosa che potrebbe anche essere vera vista la complicata situazione di classifica in cui versa il Pescara.

Ma Zeman, che probabilmente guiderà anche nella prossima stagione i biancocelesti, in Serie A o in cadetteria questo non conta, ha già dichiarato che fino a quando la matematica sarà alleata degli abruzzesi, non ci sarà motivo di scendere in campo solo per onore di firma. Come e dove vedere questa sfida che si preannuncia molto interessante sarà la priorità dei tifosi che non potranno recarsi allo stadio. E molti stanno già ricercando i link per utilizzare lo streaming

Pescara Milan ballottaggio Bruno-Muntari a centrocampo

Caprari ha superato i guai fisici e sarà disponibile per la sfida al Milan. Ballottaggio Bruno-Muntari a centrocampo con il secondo che sembra godere di qualche metro di vantaggio nelle preferenze di Zeman. Coda invece non sembra in grado di recuperare una condizione sufficiente per il suo impiego in campo e quindi Fornasier è l’indiziato numero uno per prendere posto nella difesa biancoceleste vista la contemporanea indisposizione anche di Campagnaro.

Pescara Milan Montella ritrova Romagnoli, Bacca e Sosa

Montella ritrova Romagnoli, Bacca e Sosa, anche se l’argentino dovrà vedersela con Locatelli per una maglia da titolare nella cabina di regia rossonera. Da valutare anche Suso che potrebbe recuperare in tempo dall’infortunio e scendere regolarmente in campo. Ma sarà Montella a decidere, probabilmente poche ore prima del fischio di inizio, se ci sono tutte le garanzie del caso per non rischiare una pericolosa ricaduta. Stop per Gomez per noie muscolari.

Come e dove vedere Pescara Milan in streaming

Pescara Milan sarà una sfida che i tifosi delle due squadre potranno vedere anche in streaming. Potranno scegliere come e dove a seconda delle proprie possibilità e delle soluzioni in grado di soddisfare al meglio le rispettive esigenze. Quella più immediata è scegliere Sky Sport e Mediaset Premium che offrono la piattaforma streaming Sky Go e Premium Play in maniera del tutto gratuita.

Dettaglio non trascurabile è la necessità di aver sottoscritto un abbonamento con la pay per view. Chi non ha un abbonamento può provare con Now TV, che offre la possibilità di acquistare anche una sola partita a chi non è abbonato a Sky, tenendo presente che la qualità che offre il canale satellitare è lo stesso di quella dell’emittente di Murdoch. Chi volesse poi può approfittare anche dell’offerta, valida quattordici giorni, di vedere gratuitamente le sfide su questa piattaforma. È possibile anche scegliere i siti dei canali satellitari che operano fuori dai confini italiani che, avendo comprato i diritti del campionato, mandano le immagini in streaming online sui propri siti web in maniera del tutto legale.

Qualche esempio su come vedere la sfida Pescara Milan? Ecco alcuni siti che potrebbero mandare le immagini della sfida: Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Australia Special Broadcasting Service, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Honduras Televicentro, Austria Österreichischer Rundfunk, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Irlanda Raidió Teilifís Éireann.

Da non dimenticare la possibilità offerta dai siti dei bookmakers che però richiedono agli utenti l’obbligo dell’iscrizione alla piattaforma e la dimostrazione di scommettere in maniera frequente.