Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100: domande e risposte atti finali ufficiali

Quali sono i chiarimenti sulle ultime novità per le pensioni attesi con i atti finali per le pensioni ufficiali e quando arriveranno

I decreti attuativi ufficiali sulle ultime novità per le pensioni di mini pensioni con oneri e senza oneri e quota 41, stando a quanto detto dal Dicastero dell’Occupazione, sarebbero in dirittura d’arrivo. Ma quando arriveranno davvero e cosa conterranno?

Quando arriveranno ufficialmente gli atti ufficiali relativi alla mini pensioni con oneri e senza oneri?

Stando alle ultime notizie rese note, gli atti ufficiali relativi alle ultime novità per le pensioni di mini pensioni e quota 41, dovrebbero arrivare entro 5-10 giorni. Dovrebbero contenere tutte le regole ufficiali di funzionamento delle stesse novità per le pensioni e tempi di avvio certi, ma probabilmente non conteranno tutte le regole attese. Per quanto riguarda i tempi di avvio, invece, lo stesso Dicastero dell’Occupazione ha confermato che ape e quota 41 collegata entreranno in vigore nei tempi stabiliti, vale a dire dal prossimo mese di maggio.

Quali sono le ultime novità e modifiche che dovrebbero rientrare nei nuovi atti finali?

Dalle ultime notizie trapelate, i decreti attuativi ufficiali su ape volontaria, social e quota 41 potrebbero contenere i criteri per la priorità di accesso all’ape social a costo zero e alla quota 41 collegata, che, sempre secondo le ultime notizie, dovrebbe essere data ai disoccupati prima e ai disabili, o lavoratori con disabili a carico, poi, e si tratterebbe di una prima scrematura dovuta sostanzialmente ad un budget decisamente ridotto da impiegare e decisamente squilibrato considerando la platea di coloro che, secondo l’Istituto di Previdenza, avrebbero i requisiti per poter richiedere l’ape, 300mila potenziali lavoratori ma in base alle risorse economiche disponibili solo tra le 50 e le 60 mila persone potranno effettivamente. Si tratta tuttavia di notizie non confermate e che si potranno effettivamente conoscere solo una volta ufficializzati i decreti attuativi.

I decreti attuativi dovrebbero contenere anche i tassi di interesse che dovranno essere calcolati sulla restituzione dell’ape e condizioni ufficiali relative alle polizze assicurative, e anche in questi casi le ultime notizie riportano qualche novità, sempre non ufficiale. Sembrerebbe, infatti, che il tasso annuo nominale dell’ape (Tan) sarà fisso e intorno al 2,75%, mentre per quanto riguarda, invece, il costo del premio assicurativo finale, dovrebbe essere del 30% circa. Il costo complessivo della rata rimborso dovrebbe essere compreso tra il 4,6 e il 4,7%.

Quali sono gli ultimi dettagli e chiarimenti attesi con i atti ufficiali?

A prescindere da criteri di priorità di accesso ad ape volontaria, social e quota 41 e dei tassi di interesse da calcolare sull’ape da restituire agli istituti di credito, con i decreti attuativi ufficiali sono attesi ulteriori chiarimenti relativi al funzionamento di ape volontaria, ape social e quota 41, come:

eventuale allargamento della platea delle occupazioni faticose per la richiesta di ape social e quota 41; quota 41 in base all’attività del lavoratore e non il settore dell’azienda; una franchigia di 12 mesi per i sei anni continuativi di impiego in occupazioni faticose soprattutto per sostenere i lavoratori impiegati nel settore dell’edilizia.