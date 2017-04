Pescara Milan streaming. Siti web. Dove e come vedere

Zeman proverà a uscire indenne dalla difficile sfida del suo Pescara al Milan di Vincenzo Montella. Non sarà certo facile, visto che i rossoneri sono in lotta per guadagnarsi l'accesso all'Europa

Pescara Milan sarà non dovrebbe nemmeno giocarsi se si considerano i valori in campo. O quelli espressi dalla classifica che vede gli abruzzesi desolatamente ultimi e condannati, a meno di improbabili miracoli, alla retrocessione in cadetteria. Destino amaro, ma alquanto inesorabile nonostante il cambio in panchina e l’arrivo di un vero e proprio santone come Zeman che ha sostituito l’incolpevole Oddo.

Ma il boemo non è ancora abilitato alle imprese paranormali. Però un pensierino a quelle normali l’ha sempre avuto. E battere una squadra blasonata come il Milan potrebbe rientrare in questa casistica. Non sarà certo facile, visto che i rossoneri sono in piena lotta per partecipare alla prossima Europa League, però non è vietato sognare. E poi si sa, una vittoria di prestigio fa sempre morale e anche per una squadra che sembra avere poco da dire potrebbe essere una grande iniezione di fiducia anche per la prossima stagione seppure dovesse essere di Serie B.

Non sono pochi quelli che si sono messi già alla ricerca dei siti web per lo streaming di Pescara Milan. Il passo successivo sarà poi quello di decidere dove e come vedere il tentativo dei biancocelesti di fermare un Milan che appare in discrete condizioni fisiche e mentali nonostante le vicende ormai note legate al closing che però, a quanto pare, dovrebbero essere finalmente risolte.

Pescara Milan tanti indisponibili per Zeman

Tanti gli indisponibili in casa Pescara per mister Zeman. Oltre all’ex di turno Gilardino, per il quale la stagione può considerarsi ampiamente compromessa, all’appello nella sfida al Milan mancheranno anche Stendardo e Coda. Pure Campagnaro potrebbe non farcela a causa di un risentimento muscolare. Le uniche certezze per il boemo sono rappresentate dal tridente di attacco Benali, Cerri e Caprari.

Pescara Milan abbondanza per Montella

Kukca, Locatelli e Calabria sono rientrati oggi a Milanello, il resto dei nazionali arriverà entro giovedì. E finalmente sarà abbondanza per Montella, visto che Bacca, Romagnoli e Sosa rientrano dalle rispettive squalifiche e potranno essere schierati regolarmente dal tecnico di Pomigliano d’Arco. Resta da valutare Suso, mentre Mati Fernandez scalpita per una conferma a centrocampo dopo il gol al Genoa.

Dove e come vedere Pescara Milan in streaming

Dove e come vedere Pescara Milan in streaming si staranno chiedendo quei tifosi delle due squadre che non potranno recarsi allo stadio e né tantomeno vedere la sfida attraverso la pay per view. Le soluzioni migliori sono quelle offerte dai siti delle emittenti che operano fuori dall’Italia che hanno acquistato i diritti del campionato italiano.

Ma bisogna stare attenti ai blocchi geografici che impediscono la visione dell’evento. Cina China Central Television, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg Australia Special Broadcasting Service, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Birmania Myanmar, National TV, Austria Österreichischer Rundfunk, Colombia Radio Cadena Nacional, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, sono tra quei siti che garantiscono una buona qualità audio e video.

Sky Go e Mediaset Play, le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium possono essere invece utilizzate gratuitamente solo da quelli che hanno sottoscritto un abbonamento. Interessante l’offerta di Now Tv che garantisce, a chi non ha un abbonamento la visione gratuita delle sfide sulla propria piattaforma per quattordici giorni oppure anche l’acquisto di un singolo evento. Infine da provare anche i siti dei bookmakers stranieri che potrebbero trasmettere le sfide della Serie A sulle proprie piattaforme. In tal caso per gli utenti sarà obbligatorio iscriversi alla piattaforma e dimostrare di essere attivi, cioè di scommettere con una certa regolarità.