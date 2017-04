Pescara Milan streaming quando e come

Battere il Pescara e sperare in un passo falso di Inter e Atalanta impegnate con Sampdoria e Genoa per tenere vivo il sogno europeo. Questa è l'unica alternativa valida per il Milan di Montella

Non tragga in inganno la classifica, né tantomeno l’ormai quasi certa retrocessione degli abruzzesi. Pescara Milan sarà uno scoglio difficile da superare per i rossoneri di Montella. Se non per i valori tecnici che, senza dubbio, sono appannaggio del Diavolo almeno per le motivazioni l’unico carburante a tenere acceso ancora il motore dei biancocelesti.

Fare risultato con una big, sebbene non sia nel suo periodo migliore, del campionato, sarebbe un’iniezione di fiducia davvero fondamentale per una squadra che dovrà ripartire subito qualsiasi sia l’esito di questa stagione. Lo ha detto anche Zeman che, alla vigilia della sfida, non si è tirato indietro e ha caricato i suoi chiedendo la massima applicazione e nessuna paura nell’affrontare questo impegno.

E l’ha sussurrato anche Montella che ha tenuto a precisare che le squadre allenate dal boemo, vista la trazione anteriore con cui scendono in campo, sono da prendere sempre con le molle e il Pescara non fa eccezione. Pescara Milan quindi nasconde molti motivi di interesse rispetto a quanto la classifica e le prospettive lascino immaginare. Tra le opportunità sul quando e come vedere questa sfida in streaming bisogna considerare che saranno tante e tutte molto interessanti.

Pescara Milan problemi muscolari per Coda

Zeman potrà di nuovo avere a disposizione Caprari che ha recuperato dall’infortunio e sarà abile e arruolabile per la sfida contro il Milan. A disposizione Bruno, ballottaggio con Muntari a centrocampo. Problemi muscolari per Coda, che probabilmente non potrà scendere in campo e quindi sarà probabilmente Fornasier a trovare spazio nella difesa abruzzese.

Pescara Milan in forse Suso

Finalmente Montella non dovrà fare i conti con l’emergenza. Una condizione a cui il tecnico di Pomigliano d’Arco si era dovuto abituare, suo malgrado, a causa dei molti infortuni che hanno falcidiato la sua rosa. Contro il Pescara ritrova Romagnoli, Bacca e Sosa, con l’argentino che dovrà superare la concorrenza di Locatelli per un posto dal primo minuto. In forse Suso, che sta forzando sul campo il recupero dall’infortunio muscolare. Stop per Gomez per noie muscolari, cerca conferma Zapata in difesa.

Quando e come vedere Pescara Milan in streaming

Le soluzioni sono diverse. Per decidere quando e come vedere Pescara Milan in streaming esiste una vasta gamma di possibilità che la tecnologia moderna offre. Tra quelle più ricercate c’è senza dubbio quella rappresentata dai siti delle emittenti che operano fuori dall’Italia. Quelli cioè che offrono questa possibilità in maniera legale perché hanno acquistato i diritti del campionato italiano fuori dai confini dell'Italia.

Le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium (rispettivamente Sky Go e Mediaset Play) possono essere invece utilizzate da chi ha sottoscritto un abbonamento. Interessante l’offerta di Now Tv che offre la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni. Cresce sempre di più, infine, anche in Italia, la tendenza a sfruttare anche i siti dei bookmakers stranieri.