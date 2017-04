Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 due sondaggi rilanciano le pensioni

Che le novità per le pensioni siano uno dei temi al momento prioritario da affrontare è un fatto che è stato conclamato da diversi studi, ricerche e richiami, sia in relazione alla necessità di rilancio dell’occupazione, sia in riferimento ad un rilancio della crescita economica italiana. Ma le ultime notizie derivanti da due nuovi sondaggi ne confermano l’urgenza da parte dei cittadini: sembra, infatti, che la questione previdenziale e delle novità per le pensioni, insieme a occupazione e tasse, siano i temi più cari ai cittadini. Non si tratta di una vera a propria novità, considerando che già da tempo si sa quanto gli italiani abbiano particolare interesse ad avere risposte soddisfacenti in tema di novità per le pensioni e occupazione, risposte che ancora non vengono date e che soprattutto per quanto riguarda le pensioni continuano ad essere solo mere parole.

Da anni, ormai, si parla di novità per le pensioni, si rimandano importanti modifiche come la quota 100 perché costosa, e si continuano a mantenere in vigore quelle attuali norme previdenziali che, nonostante la loro rigidità, riescono a garantire sostenibilità finanziaria, eppure qualcosa non va. Hanno fortemente penalizzato determinate categorie di lavoratori che prima del 2012 godevano di norme ad hoc, per il tipo di attività che svolgevano, e hanno bloccato l’occupazione italiana, costringendo i lavoratori più anziani a rimanere a lavoro sempre più a lungo, lasciando fuori dal mondo occupazionale i più giovani, a causa dell’allungamento dell’età pensionabile per tutti.

I risultati dei due nuovi sondaggi e conseguenze per novità per le pensioni

Sembra che proprio il blocco dell’occupazione giovanile sia uno dei motivi che, stando alle ultime notizie, contribuisce al rilancio di importanti novità per le pensioni. Non sono, infatti, da sottovalutare le ultime notizie relative al crollo della produttività italiana che dipende in gran parte proprio dalla mancanza di giovani a lavoro, i più esperti conoscitori delle nuove tecnologie da impiegare nei cicli produttivi. Per un rilancio della produttività, che sarebbe strettamente collegata a quello dell’occupazione, servono profonde novità per le pensioni. Da non sottovalutare anche i risultati di un ultimo sondaggio pubblicato dal Corsera da cui emerge che i pentastellati si confermano primo schieramento politici d'Italia raggiungendo il massimo storico del 32,3%, in aumento di 1,4% rispetto al mese precedente, e staccando di oltre 5 punti il centrosinistra, decisamente sceso nei sondaggi dopo la scissione, e fermo al 26,8%. Ancor più lontane Lega (12,8%) e Forza Italia (12,7%).

Anche questo dato relativo al consenso dei pentastellati non è da sottovalutare perché si tratta di una forza che da sempre milita per il rilancio di novità per le pensioni e misure sociali, come l’assegno universale, per tutti, provvedimenti su cui invece la maggioranza finora ha sempre temporeggiato. Ma le novità non finiscono qui: anche da ultime notizie relative ad un recente sondaggio di Quorum/You Trend realizzato in collaborazione con l’Associazione italiana collaboratori parlamentari, si assiste ad un importante rilancio delle novità per le pensioni. Dal sondaggio, infatti, sarebbe emerso che tra le priorità assolute dei cittadini, vi sono i seguenti temi:

occupazione; novità per le pensioni; imposte.

Ed è chiaro che l’intenzione di novità per le pensioni sia orientata su cambiamenti profondi del sistema attuale, dalla revisione del meccanismo delle speranze di vita a novità per le pensioni di quota 100 e quota 41 per tutti che avrebbero il duplice beneficio di rilanciare l’occupazione giovanile, e quindi produttività e consumi, ma anche l’economia in generale, sia attraverso una maggiore produttività sia in termini di risparmi che deriverebbero comunque dalle penalità imposte a carico di chi volesse lasciare anzitempo la propria occupazione.