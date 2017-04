Chievo Crotone streaming

Il Crotone di Nicola spera in una salvezza ancora possibile, ma sempre più lontana da agguantare. Contro il Chievo l'ennesima ultima spiaggia per i pitagorici che dovranno vincere a tutti i costi

Come vedere Chievo Crotone in streaming

Otto punti, che sembrano migliaia chilometri di strada da percorrere e invece sono solo otto punti. È questa la situazione del Crotone che ancora vede brillare in lontananza le residue possibilità di salvezza, ma sa benissimo che per centrare la clamorosa permanenza in serie A dovrebbe cominciare quel filotto di vittorie consecutive che per adesso non si è ancora visto. I calabresi, con 14 punti, rappresentano la penultima forza del campionato, davanti solo al Pescara di Zeman che ha due punti in meno.

Davanti ai calabresi c’è il Palermo a un punto di distanza: l’Empoli, invece, che rappresenta il primo slot utile per la permanenza in serie A è a 22 punti. Considerando che ci sono ancora 27 punti in palio tutto è ancora possibile, ma il Crotone dovrà compiere un mezzo miracolo, a cominciare già dalla prossima sfida contro il Chievo, squadra ostica e che soprattutto in casa è capace di rendere la vita dura anche alle schiacciasassi, ma che però ormai non ha più nulla da chiedere al campionato e potrebbe giocare senza il cosiddetto coltello tra i denti.

I tifosi del Crotone sanno benissimo dell'importanza della gara e che potrebbe essere una delle ultime possibilità di ottenere la salvezza, eppure basterebbe una vittora per ridurre quei punti di distacco a cinque e, in pratica, riaprire definitivamente il campionato. Per tale ragioni sono già tantissimi i tifosi che sono alla ricerca di un link che garantisca la possibilità di vedere la sfida tra Chievo e Crotone in streaming.

Chievo Crotone pochi dubbi per Maran

Il Chievo non ha grosse pressioni e pochi dubbi agitano la mente di Maran alla vigilia della sfida. I 38 punti guadagnati finora permettono ai clivensi di poter vivere il rush finale senza particolari ansie e questo potrebbe significare sia poter giocare senza inutili nervosismi, sia però poter sottovalutare l'avversario.

Maran tiene alta la concentrazione perché non vuole regalare niente a nessuno ed è alla ricerca del miglior assetto anti Crotone. Con ogni probabilità Gobbi non riuscirà a far parte della partite a causa di un piccolo problema muscolare, al suo posto è già pronto Frey. In attacco una vecchia conoscenza del calcio italiano, l'immortale Pellissier è tra i nomi più papabili da vedere al fianco dell'ormai inamovibile Inglese, con Gakpè e Meggiorini pronti a subentrare a partita in corso.

Chievo Crotone Nicola conferma la fiducia a Trotta

Il tecnico Nicola dovrebbe ritrovare in difesa Ceccherini, oltre a lui sembrano completamente recuperati anche Claiton e Mesbah, con quest'ultimo che sembra quasi sicuramente essere il prescelto da affiancare a Ceccherini al centro della difesa jonica. In attacco, Nicola conferma la fiducia al giovane Trotta, che molto probabilmente affiancherà Falcinelli nel reparto offensivo, a scapito del deludente Tonev, apparso sotto tono nell'ultima sfida contro la Fiorentina.

Il Crotone sa benissimo che questa è una sfida da non sbagliare e che un successo riuscirebbe realmente a riaprire il campionato e avvicinare la squadra rossoblù a una salvezza che fino a qualche settimana fa sembrava una parola quasi impronunciabile.

Chievo Crotone in streaming

I tifosi avvertono l'importanza della gara e sono già alla ricerca dei migliori link che assicureranno lo streaming di Chievo Crotone. Per loro fortuna ormai esistono tantissimi siti che hanno comprato i diritti televisivi del campionato italiano e possono trasmetterne le partite gratuitamente e in maniera del tutto legale: Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg.

Oppure le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, ovvero Sky Go e Mediaset Play, che per gli amanti del Made in Italy, assicurano anche la telecronaca in lingua nostrana anche se saranno appannaggio dei soli abbonati. Infine sul tappeto resta l’offerta di Now Tv che offre gratuitamente per quattordici giorni la propria piattaforma per vedere le sfide della Serie A e i siti dei bookmakers che però richiedono l’iscrizione obbligatoria ai portali, l’apertura di un account, di una linea di credito e di scommettere con una certa frequenza.