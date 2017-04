Genoa Atalanta streaming

Contro il Genoa che Gasperini porta sempre nel cuore, l'Atalanta non potrà lasciarsi andare a sentimentalismi di ogni sorta. Servono i tre punti per evitare spiacevoli sorprese in chiave Europa League

Come vedere Genoa Atalanta in streaming

Genoa Atalanta sarà l’occasione per i nerazzurri di riprendere la corsa. Il recente, nonché cocente, aggancio dell'Inter in classifica non deve essere per il team di Gasperini motivo di desolazione, ma deve dare agli orobici quella spinta in più per continuare quei filotti di vittorie che hanno reso la Dea una vera rivelazione del campionato.

Dopo tre quarti di stagione ad altissimi livelli sarebbe un vero peccato crollare nel rush finale, il tecnico Gasperini sta chiedendo ai suoi un ultimo sforzo per far avverare un sogno chiamato Europa League, che nonostante il buon posizionamento dei nerazzurri, non è assolutamente scontato, dal momento che il Milan di Montella ha lo stesso identico sogno nel cassetto e tenterà in tutti i modi di dare scavalcare i cugini bergamaschi in classifica.

Insomma, queste ultime nove giornate di campionato si preannunciano caldissime, soprattutto per quel che riguarda la lotta ai piazzamenti europei, e Gasperini andrà a far visita al suo vecchio club, l'ostico Genoa, nella speranza di strappare tre punti che darebbero linfa vitale al sogno orobico. I tifosi dell'Atalanta non lasceranno soli i propri beniamini e sono già alla ricerca dei sistemi migliori per poter vedere in streaming la super sfida contro il Genoa.

Genoa Atalanta Grifone dal cammino altalenante

Proprio con l'addio di Gasperini, infatti, il Genoa ha perso un po' di quella continuità che avevano caratterizzato le ultime stagioni, una squadra che pur facendo tanto mercato in uscita, riusciva quasi sempre a strappare piazzamenti onorevoli in campionato. Quest'anno, invece, complice anche il cambio tecnico, il Grifone ha evidenziato un cammino altalenante e nonostante la scoperta di nuovi giovani di talento, su tutti Simeone, il figlio del Cholo, attualmente si ritrova ad un ingeneroso quintultimo posto in classifica, posizionamento che forse mal riflette il reale valore della truppa ligure.

Il Genoa non potrà contare su Izzo e dovrà valutare le condizioni fisiche di Cofie, Pinilla, Ninkovic e Veloso, tutti alle prese con noie muscolari. Soprattutto i primi due dovrebbero essere recuperabili, almeno per accomodarsi in panchina, e potrebbero essere chiamati a gara in corso. Se Pinilla non dovesse recuperare, Taarabt e Palladino sono pronti a giocarsi le loro chance per un posto da titolare. Ultimo ballottaggio: a centrocampo duello tra Ntcham e Rigoni, con il primo leggermente favorito sul secondo.

Genoa Atalanta pochi dubbi per Gasperini

Sono davvero pochi i dubbi che attanagliano la testa di Gasperini prima della sfida dell'Atalanta contro il suo ex club. Kessie e Kurtic torneranno arruolabili dal primo minuto, anche Caldara e Conti sembrano definitivamente recuperati. L'unico dubbio per il grande ex della partita riguarda l'estremo difensore: Berisha infatti è ancora in dubbio per piccole noie muscolari, se proprio non dovesse riuscire a fare parte dell'undici titolare, al suo posto è già Gollini, che ha voglia di dimostrare alla sua squadra e a tutta la serie A il suo talento.

Come vedere Genoa Atalanta in streaming

L'impazienza dei tifosi cresce di minuto in minuto: anche chi non riuscirà a raggiungere la capitale ligure vorrà assolutamente godere della sfida tra Genoa e Atalanta in streaming. La prima scelta potrebbe essere quella dei siti delle emittenti satellitari che operano oltre confine come per esempio Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, anche se in questo caso bisogna fare attenzione ai blocchi geografici.

Sky Go e Mediaset Play, che garantiscono anche la telecronaca in italiana sono le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Play e potranno essere utilizzate solo dagli abbonati. Quelli che non hanno un abbonamento possono provare con Now Tv, emittente del firmamento Sky, che oltre a offire un pacchetto di prova valido quattordici giorni permette di acquistare anche un solo evento senza richiedere abbonamenti. Restano sul tappeto anche i siti dei bookmaker.