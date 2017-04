Inter Sampdoria streaming

L'Inter non potrà fare sconti alla Sampdoria per la conquista dei tre punti. Così come Icardi, di nuovo in campo, che con i colori blucerchiati ha iniziato la sua splendida avventura in Italia

Come vedere Inter Sampdoria in streaming

Inter Sampdoria sarà una sfida senza dubbio spettacolare. Le due squadre giocano un calcio offensivo e spregiudicato senza badare a troppi calcoli o a lasciarsi andare a tatticismi esasperati. Merito dei due allenatori, ovviamente, che hanno saputo nel caso di Pioli rimettere un sesto una baracca che stava paurosamente scivolando verso il baratro. Mentre Giampaolo ha saputo resistere a un ambiente non semplice da gestire e molto esigente che stava sul punto di decretarne il fallimento prima di restare ammaliati dalla reazione tutta grinta, cuore e orgoglio con la quale i blucerchiati si sono tirati fuori da una delicata situazione di classifica andando a vincere anche entrambi i derby contro i cugini genoani.

Fatto storico che ha ricucito saldamente il rapporto tra squadra, tecnico e tifoseria. Non sarà facile dunque per i nerazzurri conquistare i tre punti che sono diventati di vitale importanza per continuare la rincorsa al sogno Champions dopo il pareggio in casa del Torino dell’ultimo turno di campionato. Inter Sampdoria, per chi ama questa modalità, potrà essere vista anche in streaming utilizzando le varie alternative che la tecnologia moderna offre agli utenti che hanno una certa dimestichezza con la Rete.

Inter Sampdoria Pioli ritrova Icardi e Medel

Pioli ritrova Icardi e Medel in vista della sfida alla Sampdoria. Due pedine, è inutile dirlo, molto importanti nello scacchiere nerazzurro sulle quali il tecnico punta molto. Soprattutto il bomeri argentino, infatti, quest’anno sta dimostrando di essere ormai pronto per recitare un ruolo di protagonista assoluto non solo con la maglia dell’Inter, ma anche con quella della sua nazionale che sta vivendo un momento di difficoltà abbastanza evidente rischiando addirittura di non qualificarsi ai mondiali che si svolgeranno il prossimo anno in Russia. Anche Brozovic sembra aver recuperato e dovrebbe partire dal primo minuto relegando così Banega in panchina.

Inter Sampdoria blucerchiati senza Muriel

Blucerchiati senza Muriel infortunato, e questa non è una bella notizia per Giampaolo che sta pensando ovviamente di lanciare dal primo minuto il giovanissimo Schick che sta facendo bene e merita la fiducia del mister e dell’ambiente. Dubbio tra Bruno Fernandes e Djuricic sulla trequarti con il primo che appare leggermente in vantaggio nel gradimento dell’allenatore di Bellinzona, mentre Viviano riprenderà regolarmente il suo posto tra i pali.

Come vedere Inter Sampdoria in streaming

Esistono diversi metodi per vedere Inter Sampdoria in streaming. Una modalità che si sta diffondendo sempre di più anche in Italia, rappresentando l’alternativa preferita dai giovani è quella dei siti delle emittenti satellitari che operano fuori dai confini italiani. Opportunità che non garantisce la visione di tutti gli eventi e che potrebbe essere disturbata dai blocchi geografici sui quali, però, non c’è stato ancora un pronunciamento omogeneo da parte dei tribunali europei.

Ecco qualche indicazione utile: Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Georgia Public Broadcasting, Lussemburgo Radio Television Luxembourg Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Colombia Radio Cadena Nacional, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo. Sky e Mediaset Premium con Sky Go e Mediaset Play che sono le rispettive piattaforme streaming offrono anche la telecronaca in italiano ma il servizio è disponibile gratuitamente solo per gli abbonati.

Chi invece ne è sprovvisto può valutare l’interessante offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle sfide sulla propria piattaforma per quattordici giorni. Infine resta in campo l’alternativa fornita dai siti dei bookmakers. Ma in questo caso ci sarà bisogno di iscriversi prima alla piattaforma, aprire un account e una linea di credito e poi dimostrare di essere attivi con le puntate.