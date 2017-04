Torino Udinese streaming

Come vedere Torino Udinese in streaming

Dopo la pausa delle nazionali, ritorna il campionato di serie A. Il Torino di Sinisa Mihajlovic ospiterà l’Udinese di Delneri, una sfida molto interessante, soprattutto per capire come si comporteranno quei calciatori granata che essendo stati convocati dal tecnico Ventura in nazionale, hanno già giocato in settimana e torneranno subito a calcare i campi, dopo pochissimi giorni di riposo.

È il caso di Belotti e Zappacosta, entrambi titolari nel match contro l'Albania: i due partiranno titolari anche nella sfida contro l'Udinese, per tale ragione non solo i tifosi delle due squadre saranno molto interessati a cercare il miglior modo di vedere questa sfida in streaming.

Torino Udinese Ljajic, anche Sinisa non è soddisfatto

Ljiajic è un calciatore molto bravo, eppure il suo atteggiamento fa spesso infuriare i suoi allenatori. Tutti ricorderanno la sfuriata di Delio Rossi che in diretta mondiale, all'apice dell'esasperazione, rifilò due pugni al calciatore quando entrambi lavoravano alla Fiorentina; ultimamente anche Sinisa Mihajlovic non è soddisfatto dell'atteggiamento dell'attaccante, accusato di essere troppo supponente e discontinuo, e probabilmente deciderà di far accomodare il bosniaco in panchina preferendogli il redivivo Iturbe.

Per quel che riguarda il centrocampo, il tecnico granata sembrerebbe intenzionato a preferire Acquah a Benassi, dove il primo garantisce molta più quantità del secondo, anche se a dispetto di un po' di geometrie in meno. Anche Barreca rischia grosso, dal momento che il ritorno di Molinaro potrebbe seriamente compromettere la sua titolarità.

In attacco l'inamovibile Belotti sarà supportato da Iturbe come già detto e da Iago Falque sull'out opposto. Da verificare le condizioni fisiche di Carlao e Obi che potrebbero non recuperare dai rispettivi piccoli infortuni e tornare ad essere disponibili solo da domenica prossima.

Torino Udinese tante assenze tra i friuliani

E se Sinisa Mihajlovic ha la possibilità di fare scelte tra i calciatori, il suo collega Delneri si ritrova a dover fare i conti con tante assenze illustri tra i friulani. Thereau e Karnezis saranno sicuramente non arruolabili per la trasferta di Torino, mentre Badu e Felipe dovranno aspettare l'ultimo momento utile prima di avere il placet da parte dello staff medico.

In attacco, complice il forfait del francese, il tecnico Delneri potrebbe puntare su Perica dal primo minuto: anche in porta, l'allenatore bianconero sembrerebbe intenzionato a confermare nuovamente Scuffet, il portiere che qualche anno fa sembrava essere l'erede di Buffon prima di sprofondare in un periodo nero: adesso il portierone friuliano deve rimboccarsi le maniche e dimostrare a tutta la serie A il suo reale valore.

Vedere Torino Udinese in streaming

Saranno tantissimi i tifosi che non potendosi recare a Torino a vedere la partita dal vivo sono già alla ricerca di un sito streaming che mandi le immagini di Torino Udinese. Esistono infatti moltissimi siti che potranno trasmettere la sfida in streaming.

Oppure optare per Sky Go e Mediaset Play, le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, che garantiscono anche la possibilità di ascoltare la telecronaca in italiano anche se solo dagli abbonati. Altre alternative sono quelle di provare con Now Tv e con i sii dei bookmaker.