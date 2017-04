Torino Udinese streaming su siti web, Rojadirecta, link per vedere

Ci sono tanti modi per vedere in streaming Torino Udinese e più in generale le sfide del campionato italiano. A differenza degli anni scorsi in cui il ventaglio delle possibilità era piuttosto ristretto, questa volta gli utenti italiani hanno maggiori occasioni per lo streaming italiano, anche al di là delle tradizionali proposte ovvero quelle che passano da Sky e da Premium. Succedere perché sono presenti sul mercato dello streaming tante occasioni anche per chi non è abbonato. Il tutto muovendosi costantemente nei confini della legalità ovvero evitando piattaforme come Rojadirecta. E come hanno dimostrato tutto il girone di andata della Serie A, gli stessi utenti non solo stanno cercando diverse opportunità per il live streaming italiano, ma le stanno anche sfruttando nonostante alcune di queste presentino qualche limiti di troppo.

Torino Udinese streaming con i siti delle emittenti fuori confine

Ci sono ancora alcun passaggi legali da chiarire e probabilmente fino alla fine della stagione non tutti i nodi saranno sciolti. In ogni caso, lo streaming di Torino Udinese attraverso i siti delle emittenti fuori confine, rappresenta una opzione aggiuntiva. Qualche nome a cui fare riferimento?

In Croazia con Hrvatska radiotelevizija, in Austria con Österreichischer Rundfunk, in Cina con China Central Television, in Australia si può tentare con Special Broadcasting Service, in Ecuador con RedTeleSistema, in Birmania con Myanmar National TV, in Colombia con Radio Cadena Nacional, in Bosnia ed Erzegovina con Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, a Cipro con Cyprus Broadcasting Corporation, in Finlandia con Yleisradio Oy.

Non tutti i siti web, chiariamo, trasmettono le immagini in streaming per via di blocchi geografici che impediscono la visione al di fuori dei Paesi di provenienza.

Premium e Sky per lo streaming italiano di Torino Udinese

Premium ha sviluppato la piattaforma Premium Play, solo per abbonati per vedere le sfide della competizione di calcio. Anche se la possibilità è riservata solo a chi ha sottoscritto un contratto, si registra l'ampio supporto: è possibile utilizzarlo sia attraverso PC e Mac collegandosi all'apposita pagina web, sia da smartphone e tablet scaricando l'app dedicata e sia da console da salotto e smart TV. Di recente, come anticipato, è stata poi implementato il 4K anche per Torino Udinese. Da parte sua Sky affianca a Sky Go per abbonati la piattaforma web Now TV per la visione in mobilità senza contratto.

Streaming Torino Udinese sui siti dei bookmaker

Nella lista delle possibilità per vedere in streaming Torino Udinese rientrano anche i siti dei bookmaker. Non è scontato riuscire a vedere la sfida in real time poiché nella maggior parte dei casi occorre essere iscritti, avere un conto aperto ed essere attivi. E in aggiunta alcune delle piattaforme, frequentate o meno che siano, non trasmettono il live streaming dei match delle compagini dei propri campionati ma solo di quelle estere. Ma vale la pena fare un tentativo perché potrebbe rivelarsi decisivo per vedere Torino Udinese.