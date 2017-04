Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 le tre occasioni per rilancio pensioni

Si va avanti sulla strada della definizione delle misure da inserire nel nuovo documento di programmazione economica che si avvia ad essere presentato, nella sua prima bozza, il prossimo 10 aprile, e che pone le basi per le misure che dovranno essere poi inserite nella prossima manovra. Tra queste, le ultime notizie parlano anche di eventuali ulteriori novità per le pensioni che, però, non rientrerebbero nella prima stesura, dai i tempi brevi. Considerando, però, che come sempre accade questo documento fino a dopo l’estate, quando cioè si avvieranno le vere e proprie discussioni sulle misure della manovra, sarà suscettibile di cambiamenti, è possibile che nel corso del tempo vi saranno comprese anche le novità per le pensioni. E se si tratta di una situazione sempre incerta, stando alle ultime notizie, potrebbe prospettarsi tre importanti occasioni di rilancio delle novità per le pensioni:

scontro tra esecutivo e maggioranza; elezioni subito; nuove aperture dalla Comunità.

Scontro tra esecutivo e maggioranza e conseguenze per novità per le pensioni

Le ultime notizie riportano ben chiaramente le tensioni che in questo periodo la stanno facendo da padrone tra esecutivo e maggioranza che lo sostiene e che può portare ad un rilancio del fermo ruolo del premier, fino alla naturale scadenza dell’attuale legislatura (2018) sostenuto anche dal nuovo Mpd che ha innanzitutto smentito qualsiasi ipotesi di alleanza con pentastellati, e che secondo quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, avrebbe chiesto allo stesso premier di cambiare e correggere il documento di programmazione economica per andare incontro alle reali esigenze degli italiani. Mpd, come sappiamo, punta particolarmente sulle misure per i cittadini, tra assegno universale e novità per le pensioni. E’, infatti, necessario, come da più parti sottolineato, che si lavori in maniera unitaria per raggiungere obiettivi comuni che, secondo quanto reso noto da Mpd, riguardano soprattutto le tre grandi questioni di occupazione, scuola e sanità. Fondamentale dare nuovo slancio ad una occupazione ormai da tempo bloccata nel nostro Paese e che rappresenta, in generale, l'andamento di un determinato Paese.

E' chiaro come il nostro non sia certo rappresentate di condizioni di benessere che meritano di essere rilanciate: attraverso il rilancio dell'occupazione si darebbe, al tempo stesso, nuovo slancio a produttivit e consumi, il tutto, però, come ben sappiamo, potrebbe risultare dall'introduzione di importanti novità per le pensioni, come quota 100 e quota 41 per tutti. E proprio Mpd potrebbe dare all’esecutivo i numeri per fare anche novità per le pensioni e non galleggiare, dando la forza di portare avanti quel piano di revisione della spesa che permetterebbe di guadagnare 7 miliardi di euro e di estendere la fatturazione elettronica a tutti (con risparmi stimati di 41 miliardi di euro), e a quel punto difficilmente la maggioranza potrebbe dire di no. Ma, del resto, l’attuale esecutivo, se effettivamente volesse, potrebbe anche andare avanti con queste misure, pur impopolari, da solo, perché l’attuale premier non ha intenzione di candidarsi per le prossime elezioni politiche, per cui non rischia di perdere voti e consensi con misure impopolari ma che, come dimostrato, sarebbero importanti per recuperare denaro.

Elezioni subito e rilancio ideale delle novità per le pensioni

La seconda possibilità per un concreto rilancio delle pensioni potrebbero essere, come più volte detto, le elezioni politiche subito, perché in quel caso maggioranza e tutti gli altri schieramenti politici punterebbero soprattutto e in maniera prepotente su quelle importanti novità per le pensioni che rappresentano un tema particolarmente a cuore agli italiani, insieme a quello di occupazione e imposte. Del resto, lo stesso esecutivo, nonostante sostenuto da più fronti, potrebbe cadere: sono diverse, infatti, le tensioni interne con la maggioranza, tra ministri e tecnici, tra ex premier ed ex segretario del centrosinistra e responsabile del Dicastero dell’Economia e responsabile del Dicastero dello Sviluppo economico, tanto da creare situazioni di incertezza e confusione. A questo punto, è facile che possa essere fatto cadere dal Mdp e andare ad elezioni subito, rilanciando importanti novità per le pensioni.

Nuove aperture dalla Comunità e conseguenze per novità per le pensioni

Terza importante occasione di rilancio delle novità per le pensioni in Italia potrebbe essere quella di un rilancio da parte della Comunità dei temi di aiuto, novità per le pensioni e sostegni europei. Ma in tal caso sarebbe bene fare una riflessione: è vero, infatti, che la Comunità sembra aver fatto nuove aperture, ma è anche vero che diminuisce la fiducia nei confronti del nostro Paese e che la stessa Comunità, al momento, stando a quanto riportano le ultime notizie, sembra nuovamente divisa, con quei Paesi dell’Est che attaccano fortemente la Comunità sulle imposizioni per la gestione della questione immigrazione.

Tuttavia, la posizione della Comunità di disponibilità all’introduzione dell'assegno universale nel nostro Paese e di appoggio anche ad altri sistemi per rilanciare l’occupazione, aprono anche a nuove possibilità di introduzione di novità per le pensioni, finalmente, soprattutto considerando che importanti esponenti hanno spiegato che l’impasse sulla questione conti potrebbe essere superata attraverso la contestuale presentazione delle dovute certificazioni esterne sulle stesse novità per le pensioni. Si tratta di quelle certificazioni che, in riferimento per esempio alla quota 100, dimostrerebbero i vantaggi che essa avrebbe, sia in termini di rilancio occupazione, sia in termini di risparmi, seppur nel lungo periodo.